Ризван Гусейнов: Никто не гарантирует того, что ошибка властных российских структур не превратит Армению в ту же Сирию

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В последнее время вновь участились нападки в российских СМИ как на Азербайджан, так и на страны Центральной Азии. Причем делается это как-то по-хитрому. В то время, как официальная Москва демонстрирует сдержанность или наоборот, проводит политику по сближению с тюркскими государствами, в программах центрального телевидения России звучат откровенно националистические и тюркофобские призывы. Прокомментировать сложившуюся обстановку Minval.az попросил историка и политолога Ризвана Гусейнова.

– Чем вызваны столь участившиеся наезды на Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие тюркские страны?

– В данном контексте уместно говорить о нескольких причинах. Во-первых, в России в марте этого года пройдут выборы, и есть разные политические группы, у которых свое видение будущего этой страны. Вот они и активизировались. Часть этих сил хочет сохранить старый режим, который больше зиждется на национальных, но чаще, к сожалению, на националистических идеях об общеславянском, общеправославном пространстве, самодержавности. Их рупором в основном являются лица армянской национальности – всякие там Канделаки, Кеосаяны, Симоньяны и вся подобная баланда, которая обслуживает четко обозначенные интересы некоторых европейских государств, в том числе Франции, Германии и, как бы это не выглядело странным, даже определенных американских кругов. Целью служит ухудшение отношений России с соседними и, в первую очередь, с тюркскими мусульманскими странами. При этом Путин и значительная часть его политического истеблишмента предпринимают шаги по сближению с тюркским станами, делают определенные комплиментарные жесты, либо соблюдают нейтралитет по разным вопросам, так, как это было, скажем, во время азербайджанской 44-дневной войны.

Тогда со стороны России соблюдался относительный нейтралитет, который наблюдался и в 2023 году, когда наша страна провела блестящую антитеррористическую операцию. Тогда мы и увидели, как рушатся армяно-российские отношения. А до этого обрушились отношения России с Украиной и Грузией. То есть побеждает та прагматичная линия, которая понимает, что уже не удастся создать какой-то российский обновленный проект, опираясь на прежние парадигмы. Имеется в виду православие, славянский фактор и т.д.

Сегодня мы наблюдаем всю глубину трагедии в отношении России с другими христианскими и православными народами, проживающими в той же Украине, Грузии и Армении, и даже в ряде балканских стран и государствах юго-восточной Европы. Все они традиционно, исходя из того же славянского и православного фактора, были близки к российским идеям на протяжении последних 200-300 лет. Но это уже пройденный этап. Однако определенные силы, не принимая реальность, цепляются за этот фактор и пытаются не позволить воплотиться в жизнь новой концепции, которую реализует Путин и его окружение. А новая концепция – это сближение России с тюркским мусульманским пространством.

– Но в сегодняшней России очень умело борются с инакомыслием. Любого можно объявить иноагентом или посадить в тюрьму на 5 лет даже за пустую бумажку в руках на улице. Неужели та самая всемогущая Лубянка не в курсе некоего заговора в Кремле и не может его пресечь?

– Конечно, все в курсе происходящего. И эти странные личности в медийном пространстве обслуживают, в том числе и интересы Кремля. Но здесь надо понимать, что существуют разные башни Кремля. Ошибочно воспринимать любое государство как некое единое целое. В Кремле тоже существуют разные властные группы. Понятно, что наказывать представителей этих властных групп никто не сможет и не станет, поскольку они и формируют структуры российской власти. Здесь следует подойти к вопросу, разделяя ее, как говорится, на составляющие. Посадить в России оппозиционера или любого человека за антиагитацию армии, так же просто как щелкнуть пальцем. Но когда речь идет о столкновении самих элитных групп, то спецслужбы неохотно вступают в игру, потому что сами пользуются услугами людей, формирующих разные башни Кремля.

– То есть в самом Кремле есть силы, заинтересованные в том, чтобы испортить отношения с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и т.д.?

– Однозначно. Это те, кто связан с европейскими кругами. Они обслуживают не российские интересы, а представляют интересы сторонних сил. Ведь не секрет, что в российской власти есть люди, которые представляют интересы Великобритании, США, Франции и т.д. Недовольны сегодня именно профранцузские силы, которые не хотят, чтобы в обновленной своей версии Россия меньше зависела от финансовых кругов Запада и выстраивала новую концепцию. Они не хотят сближения России с тюрками, мусульманами. Мы же видим, как Франция в целом относится к тюркским странам. Потому я и привожу эти параллели, чтобы стала ясна вся картина.

– А если продолжить вашу мысль, то можно предположить, что, если представители этих группировок придут в России к власти, то они развяжут войну с Азербайджаном или Казахстаном?

– Предположить можно, но все обстоит как раз с точностью до наоборот. Все эти годы эти силы как раз и доминировали в России. Перевес был на их стороне, и они определяли политику на протяжении 200-300 лет, то есть с петровских времен, а потом им принадлежал перевес сил в царской России и в Советском Союзе. Но сейчас они проигрывают. Новый формирующийся миропорядок рушит многие клубы и те, кто в него не впишется, будет разрушен и раздавлен. Сегодня эти силы пытаются противостоять тому, что все равно произойдет – речь идет о крене России к Азии. Не думаю, что они придут к власти. Наоборот, их сейчас выдавливают из власти, и, уходя, они пытаются создать проблемы в отношениях России с тюрко-мусульманским пространством.

– Получается, что Россия идет к укреплению отношений с тюрко-мусульманскими государствами?

– Определенные российские элиты понимают, что станут корректироваться все традиционные экономические, культурные, гуманитарные отношения России с Европой и западным миром. А ведь они налаживались веками. Изменение курса внешней политики будет происходить не из-за любви к нам или к другим тюркским государствам. Это исходит из прагматического подхода. Если Россия хочет удержаться и закрепиться в новом мире, то обязательно должна быть как минимум комплиментарной к тюрко-мусульманским государствам. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, Центральной Азии и далее в Афганистане и Пакистане. Российский истеблишмент понимает, что нужно быть комплиментарным везде, где присутствует тюркский фактор, и за счет этого уже быть более сильно представленным в этих регионах. Если Россия будет вести антитюркскую и антимусульманскую риторику, то везде станут страдать именно ее интересы. Поэтому Россия вынуждена вести такую мягкую политику с Турцией, несмотря на то что эти страны антагонисты и имеют разные внешнеполитические курсы и взгляды. И именно поэтому Россия выстраивает такие добрые отношения с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и т.д. В новом миропорядке фактор тюрко-мусульманского мира будет намного сильнее, чем это было в девятнадцатом и двадцатом веках.

– И какова будет участь Армении? Получается, что в России проигрывают силы, поддерживающие Армению?

– Однозначно. И поражение этих сил началось с поражения Армении в 2020 году. Это была первая ласточка. Мы практически не обратили внимания на то, как наша победа в карабахской войне взбодрила весь тюркский мир. В любом уголке мира засверкало название нашей страны – Азербайджан, и все говорили о нашей победе. Наша победа стала символом того, что многовековой рубикон пройден и вновь тюрко-мусульманское пространство наступает. И первой ласточкой стало победа над Арменией, представляющей собой откровенный форпост определенных антитюркских сил внутри нашего пространства.

Кроме того, помимо Армении пострадают и другие подобные проекты и на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, и, к сожалению, в исламском мире. Везде есть страны или проекты, представляющие интересы слабеющей либеральной прослойки, которая на протяжении 100 с лишних лет является тотальным лидером в мире. Естественно, выразителем этой концепции являются США, Франция и ряд европейских стран, и потому они цепляются за Армению и хотят стать больше католиками, чем Папа Римский и больше армянами, чем Католикос. Мы же видим, что на все условия, которые предлагает Азербайджан, Пашинян дает согласие. Все- таки надо отдать ему должное, он соглашается. Однако над ним довлеет фактор армянской диаспоры во Франции и в США, которую используют для того, чтобы навредить и не дать свершиться подписанию армяно-азербайджанского мирного соглашения. Именно поэтому из Франции, США и от других аффилированных европейских структур раздаются странные заявления о том, что Азербайджан собирается напасть на Армению, и что имело место якобы какое-то преступление по изгнанию карабахских армян. Все это известно, как и кабинеты, откуда звучат такие возгласы. У Пашиняна есть шанс спасти армянскую государственность. И как бы это ни выглядело странным, но единственными гарантами государственности Армении сегодня могут выступить Турция и Азербайджан.

– Можно ли предположить, что по мере усиления в Армении влияния Франции и США дело дойдет до того, что Россия просто будет вынуждена оккупировать ее?

– Можно. Если раньше в период оккупации наших территорий был какой-то баланс интересов по карабахскому вопросу между Францией, США и Россией, то теперь он нарушен. Эти государства везде выступали друг к другу в качестве антагонистов, но сходились во мнении по Карабахскому вопросу. Конфликт позволял им вмешиваться и управлять нашим регионом. Но после того, как Россия стала вести иную политику в регионе и выступила нейтральной во время войны, активизировались Франция и США, и теперь они пытаются спровоцировать Россию на шаги, которые приведут к повышению конфликтности в регионе. Однозначно, Запад готов превратить Армению в очередную Сирию. Уже сейчас на территории Армении представлены и европейская так называемая гуманитарная, а на деле военная миссия, и российские военные базы, и ФСБ вместе с российскими пограничниками. Никто также не скрывает, что там представлены и иранские прокси инструкторы. Плюс на границах нависает азербайджанская армия. То есть фактически запад готовит Армению к ситуации, через которую прошла Сирия. Они готовы принести ее в жертву и параллельно втянуть в конфликт Иран, Турцию и Россию. За десять лет некогда процветающая Сирия превратилась в руины. Вот, почему я говорю, что Азербайджан и Турция являются единственными гарантами для Армении. Россия тоже не заинтересована в сирийском сценарии. Но никто не гарантирует того, что во властных российских структурах кто-то не сделает ошибку, которая превратит Армению в ту же Сирию.

Рауф Насиров