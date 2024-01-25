La Gazette du Caucase: Европа зависит от Азербайджана больше, чем Азербайджан полагается на Европу

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Главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн опубликовал статью о решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ратифицировать верительные грамоты азербайджанской делегации, сообщает Trend.

«С геополитической точки зрения сложно понять эту позицию, которая, по-видимому, упускает из виду тот факт, что все международное сообщество, в частности, выраженное в четырех последовательных резолюциях Совета Безопасности ООН, подтвердило необходимость защиты территориального суверенитета Азербайджана и подчеркивает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Европейские страны во главе с Францией сами проголосовали за эти резолюции», – говорится в статье.

Автор считает, что декларация ПАСЕ не представляет ничего правдивого. По его мнению, подобный шаг ПАСЕ удивляет, особенно учитывая, что он исходит от учреждения, которое заявляет о своей приверженности соблюдению международного права.

«Более того, в декларации используются формулировки, напоминающие армянскую прессу, и, по-видимому, она подготовлена проармянским лобби в интересах западных политиков и СМИ. Попытка ограничить избирательные права Азербайджана столь же удивительна, особенно с учетом того, что Азербайджан никогда не стремился ограничить избирательные права Армении в период, когда Армения оккупировала азербайджанскую территорию. Когда Азербайджан вступил в Совет Европы, организация не предприняла никаких мер против агрессии Армении в отношении Азербайджана, лишь издав несколько заявлений, не имеющих юридической силы», – подчеркнул он.

По его словам, с гуманитарной точки зрения, используемые в резолюции формулировки имеют поразительное сходство с повторяющимися заявлениями армянских националистов, усиливаемыми влиятельными армянскими лобби.

«Ни в коем случае гражданское население Армении не находилось под угрозой, и никогда не было требования об их эвакуации. Именно власти самопровозглашенного сепаратистского образования, непризнанного ни одной страной, включая Армению, поощряли жителей Ханкенди уезжать, временами прибегая к запугиванию. Называть ситуацию этнической чисткой крайне неуместно, особенно учитывая, что единственной страной в регионе, которая участвовала в массовых этнических чистках, была Армения. В 1987 году Армения изгнала 250 000 азербайджанцев, проживавших недалеко от столицы Еревана, а позже вытеснила 750 000 азербайджанцев из Карабаха во время армянского вторжения 1991-1993 годов», – подчеркнул Жан-Мишель Брюн.

Он упомянул, что характеризовать Карабах как армянскую «родину» почти комично. Даже председатель Национального собрания Армении Ален Симонян косвенно признал, что тысячелетнее присутствие армян в Карабахе является сфабрикованным нарративом, состряпанным за последние 30 лет.

«В глазах западного блока казалось необходимым, если не установить прямой контроль, то, по крайней мере, создать стратегические форпосты в Кавказском регионе – зоне, богатой природными ресурсами и имеющей огромное геостратегическое значение. Это важнейший узел на «Новом шелковом пути», служащий точкой сближения России, Ирана и Турции.

Начиная с XVIII и XIX веков, Российская империя использовала христианскую Армению в качестве буфера против Персидской и Османской империй. Во время Первой мировой войны Россия и союзники пытались использовать армян в Анатолии в качестве внутреннего фронта против османов, которые присоединились к державам Оси, отражая союз Англии и Франции с арабскими племенами Персидского залива.

Франция, крупный игрок в этих манипуляциях, была тесно связана с США на протяжении более 15 лет. Основной мотивацией дипломатической конфронтации Франции с Азербайджаном, влиятельной страной в Европе, являются соображения внутренней политики. Нельзя упускать из виду армянскую диаспору Франции, занимающую ключевые посты в многочисленных структурах мягкой силы Франции, включая политические партии, местных выборных представителей и средства массовой информации. Однако движущая сила позиции Франции заключается в ее внутренней политике. Французское правительство, в частности под влиянием министра внутренних дел Жеральда Дарманена, решило отвлечь внимание от насущных социальных проблем во Франции, таких как протесты «желтых жилетов», недовольство фермеров, ухудшение качества государственных услуг, проблемы здравоохранения, образования, обнищание населения и налоговое давление на средний класс, перенаправив внимание на другие проблемы и сосредоточившись на воображаемом противнике: иммиграции и мусульманах», – пояснил автор.

Брюн подчеркивает в статье, что власти Баку, безусловно, яростно протестовали против резолюции ПАСЕ, отражая свое несогласие с недавней резолюцией Сената Франции.

«Но влияет ли что-либо из этого на Азербайджан? Эта страна находится в стадии значительного экономическога роста. Всего за несколько месяцев города Карабаха, ранее разрушенные армянскими войсками, были восстановлены, и их исконные жители вернулись туда. Баку готовится принять COP29, Шуша была объявлена «культурной столицей мусульманского мира». Азербайджан играет решающую роль в поддержании уровня жизни в Европе благодаря своим поставкам энергоносителей. Итак, какое значение имеет замораживание голосования в ПАСЕ для Баку или заявления, сделанные некоторыми французскими или немецкими политиками? Вероятно, не так уж много.

Азербайджан продемонстрировал, что он может участвовать в мирных переговорах, не полагаясь на Европу или какую-либо другую страну, что делает выступление в Страсбурге несколько тривиальным. Если резолюция будет подтверждена, Азербайджан, вероятно, может отреагировать прекращением всей деятельности в рамках этой организации и потенциальным выходом из Европейского суда по правам человека, который, по-видимому, распределяет права человека, основываясь на преобладающей на данный момент идеологии.

Однако важно признать, что Европа зависит от Азербайджана больше, чем Азербайджан полагается на Европу. Азербайджан является ключевым игроком в энергетике, международных перевозках и находится на грани того, чтобы стать лидером в области возобновляемых источников энергии. Стабильность региона жизненно важна для общего равновесия Европы, особенно если Европа стремится избежать передачи своего экономического и политического влияния исключительно России и Китаю. Тем не менее, похоже, что идеология часто берет верх над разумом.

Некоторые политики и лидеры общественного мнения состряпали рассказ о предполагаемом «столкновении цивилизаций», утверждая, что международное проявление проявляется в предполагаемой конфронтации между так называемыми «христианскими» и «мусульманскими» нациями, несмотря на то, что Азербайджан является светским государством. Следовательно, Европа изо всех сил пытается смириться с тем, что Азербайджан восстановил суверенитет над всей своей территорией и изгнал иностранные вооруженные силы, которые оккупировали часть его земель в течение трех десятилетий. Тот факт, что Азербайджан добился этого самостоятельно, без привлечения Европы, вызывает удивление, особенно учитывая неспособность Минской группы, сопредседателями которой являются Франция и США, найти решение конфликта, который Азербайджан разрешил в течение полутора месяцев.

Этими факторами, вероятно, объясняются непоследовательные выступления, звучащие на Ассамблее Совета Европы с 2020 года. Растущая исламофобия в Европе вкупе с усилением ультраправых партий также проясняет повторяющуюся позицию других европейских институтов, которые в последние месяцы усилили свои произвольные заявления против Азербайджана и, одновременно, Турции», – говорится в статье.