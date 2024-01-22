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Главное Мир

Евросоюз разработал новый способ финансирования Украины

Евросоюз разработал новый способ финансирования Украины

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что план европейцев предусматривает возврат более €20 млрд странам – членам Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которые они будут выделять Украине в течение четырех лет. В ЕС собираются создать фонд, которой поглотит порядка €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Средства этого фонда пойдут на компенсацию расходов стран Евросоюза на закупки вооружений, а также на оплату расходов по программе военной подготовки военных с Украины.

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