Евросоюз разработал новый способ финансирования Украины

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Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что план европейцев предусматривает возврат более €20 млрд странам – членам Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которые они будут выделять Украине в течение четырех лет. В ЕС собираются создать фонд, которой поглотит порядка €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Средства этого фонда пойдут на компенсацию расходов стран Евросоюза на закупки вооружений, а также на оплату расходов по программе военной подготовки военных с Украины.