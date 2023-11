Посол Каневский поздравил Азербайджан (фото)

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил в соцсети Х Азербайджан с 8 Ноября – Днем Победы.

«Поздравляем дружественный Азербайджан с Днем Победы! Победа в 44-дневной войне стала важным шагом на пути к устранению других конфликтов на постсоветском пространстве», – говорится в публикации.

Congratulations to friendly Azerbaijan on Victory Day! The Victory in the 44-day War was an important step towards the elimination of other conflicts in the post-soviet space and brings Ukraine closer to its Victory over the russian aggressor#ZəfərGünü #8noyabr #Azərbaycan pic.twitter.com/WOFvIrqvX4

