Азербайджан победил, но не все фронты закрыты

903 Просмотров

Три года назад Азербайджан решил главную для себя задачу – восстановил территориальную целостность страны, к которой шел тридцать лет. Он не только вернул свои земли, но и успел возродить значительную часть разрушенных оккупантами регионов для достойного возвращения беженцев. Впереди, однако, решение массы проблем, исходящих из деоккупации и отстаивания суверенитета республики на международной арене.

Прошло три года с того знаменательного дня – 10 ноября 2020-го, — когда главы Азербайджана, России и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в конфликтной зоне: Армения, в течении тридцати лет не желающая ни войной, ни миром уходить с оккупированных азербайджанских земель, капитулировала.

Сменялись поколения, Азербайджан набирал силу и развивался. За все эти годы Совет безопасности ООН принял несколько резолюций с требованием немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий; почти три десятилетия стороны при иностранном посредничестве, включая Минскую группу ОБСЕ, вели переговоры об урегулировании конфликта, но тщетно. Ведь, по сути, старания посредников сводились к тому, чтобы максимально долго удерживать конфликт в замороженном состоянии, либо, «в лучшем случае», решить его частично. Международное право, судьба почти миллиона азербайджанских беженцев мало кого интересовала, равно как этнические чистки, проведенные армянской стороной на оккупированных территориях.

Между тем в конфликтной зоне время от времени стреляли, гибли люди. Гибнут они и сейчас – Армения так и не передала Азербайджану полноценные карты заминированных территорий, и люди подрываются на минах.

Доколе можно было терпеть подобную ситуацию? И начало ее конца было положено ровно за 44 дня до капитуляции Армении – именно столько потребовалось Азербайджану для победы во Второй Карабахской войне, подписания Арменией акта о капитуляции. Дело, однако, этим не закончилось. Хоть Армения и признала неоднократно, но на вербальном уровне суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, армянские вооруженные силы продолжали оставаться на его территории, а в «Арцахе» даже прошли «президентские выборы».

То есть угрозы со стороны непризнанной «НКР» и Армении нарастали, и Баку не осталось ничего иного, как проведение на оккупированных территориях антитеррористической операции, завершившейся за 23 часа – Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй на всем пространстве страны. Причем, заметим, крайне аккуратно – гражданские лица и гражданская инфраструктура не пострадали.

В настоящее время можно констатировать следующее: хоть территориальная целостность Азербайджана и восстановлена, Армения до сих пор под разными предлогами не подписала договор о мире. Демаркация и делимитация границы официально не проведена – думается, затягивание с подписанием мирного договора связано как с внутриполитическим разбродом в Армении и страхом Пашиняна потерять власть, так и с нашептыванием Еревану «добрых советов» некоторыми внерегиональными игроками, не заинтересованными в мире на Южном Кавказе: чем мутнее будет ситуация на нем, тем легче им будет проводить в регионе собственные геополитические интересы. И «врата влияния» для них широко распахнула Армения.

Добровольный исход армянского населения из Карабахского региона практически завершен, хотя Азербайджан их никуда не гонит, гарантирует соблюдение конституционных прав и предлагает различные интеграционные схемы. А преступников, совершивших особо тяжкие деяния, в Баку судят.

Зарубежные «доброжелатели» и исламофобы пытаются уличить Азербайджан в этнических чистках, изгнании армян из Карабахского региона (до этого азербайджанцы «убивали» их голодом и холодом, что стало «причиной» большого скандала), но ни один из таких фактов не подтвердился. Тем не менее, премьер Армении Никол Пашинян и лоббисты страны продолжают поливать Азербайджан грязью.

Вся эта нечистоплотная возня не помешала Ильхаму Алиеву исполнить многолетнюю мечту азербайджанского народа, причем, легитимно и справедливо: на территории Армении Баку не претендует, о чем уже неоднократно было сказано. В общем, кто бы как ни надрывался в хуле, Алиев вошел в историю – и не только Азербайджана – как выдающийся национальный лидер, военачальник и дипломат.

Но переварить это трудно многим – даже считающимися правовыми государствами и прогрессивными лидерами: «какой-то там Азербайджан» не на словах, а на деле утвердил свой суверенитет и смазал им геополитическую палитру. И теперь с ним приходится разговаривать, выбирая выражения и тон. К этому еще не все привыкли, однако придется – официальный Баку и сам Алиев умеют аккуратно поставить на место желающих вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. И отстаивать национальные интересы своей страны.

Победа, конечно, досталась стране героическими трудами, жертвами, но мирное строительство и обеспечение безопасности – тоже нелегкое дело. После победы Азербайджан не позволил себе роскоши передохнуть и сразу же взялся за дело – восстановление разрушенных территорий, возвращение беженцев в родные места; продолжение развития углеводородных, энергетических, транспортно-логистических, оборонных и иных проектов.

Для возрождения оккупированных армянами территорий и создания условий для нормального проживания людей, обеспечения их рабочими местами, Баку уже израсходовал 7 млрд долларов США и, как сказал Алиев, в будущем году будет выделено не менее 2,4 млрд долларов.

В рамках программы «Великого возвращения» в Лачин и Физули, в несколько азербайджанских сел беженцы уже вернулись в свои приведенные в порядок дома, либо в новое жилье. Еще года полтора – два, в Карабах и Восточный Зангезур вернутся более 240 тыс. человек. В своих стараниях Азербайджан не одинок – школу в Физули построил Узбекистан, творческий центр строит Казахстан. Вообще же бизнес из немалого количества стран выразил готовность работать на освобожденных, от оккупации, территориях.

А работа здесь ведется повсеместно. Строятся 37 малых ГЭС, введены в строй 11 гидроэлектростанций; прокладываются 19 автомобильных дорог протяженностью 2 241 км. Созданы Агдамский промышленный парк и особая экономическая зона Аразской долины. Идет восстановление и реставрация агдамской Джума-мечети – совместно с австрийской компанией Brugger&KO Restauratoren GmbH. В Агдаме также завершается строительство жилого комплекса, а вокруг городка обустраиваются несколько сел.

В Физули открыт международный аэропорт – его построили турецкие компании. В Зангелане – тоже новый аэропорт. Шуша – в строительных лесах, здесь возводится масса объектов. И так далее – перечень активности властей Азербайджана в восстановлении – от расчистки территорий от мин, залегающих, иногда, на глубине 4 метра, до строительства домов, парков, больниц, дорог, тоннелей преимущественно с нуля на выжженной и разграбленной земле – внушительный. И все это – за неполных три года, а то и за несколько месяцев. Вот так встретил Азербайджан третью годовщину победы во Второй Карабахской войне.

Словом, сделано практически невероятное, перспективы – огромные, но и риски – большие. Серьезность постконфликтного периода недооценивать не стоит: у Азербайджана есть доброжелатели, но и враги – есть. Враги его суверенитета и независимости; политической зрелости и дальновидности; прочности власти и устойчивости развития; необходимости считаться со страной, ставшей серьезным игроком на политической, углеводородной, энергетической, транспортно-логистической карте мира.

Мира, погруженного буквально во вселенские несчастья, войны, голодные смерти, варварство, терроризм, мракобесие. Отгородиться от такого мира – задача невыполнимая ни для одной страны. И не допустить, чтобы он поглотил тебя – крайне сложно, но возможно. Пока с этой задачей Азербайджан справляется, что и множит стоящие перед ним вызовы: успешность, помноженная на суверенность, прощается редко.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az