Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

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В случае, если палата представителей конгресса США примет законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания в нем Украины, то президент страны Джо Байден наложит вето на такое решение.

Об этом, ссылаясь на заявление бюджетного управления Белого дома, сообщает ТАСС.

Администрация США отметила, что конгрессмены-республиканцы, предлагающие разделить запрос о выделении $105 млрд помощи Израилю и Украине, политизируют поддержку со стороны Вашингтона и демонстрируют расхождения в подходе к американским союзникам.

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на согласие между демократами и республиканцами и соответствующий запрос со стороны Белого дома, законопроект не предполагает выделение какой-либо помощи Киеву. Утверждается, что «провал в поддержке Украины» станет «ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности» властей США.