Община уроженцев Западного Азербайджана в Казахстане обратилась к Матильде Богнер

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Уроженцы Западного Азербайджана, проживающие в Казахстане, обратились к главе регионального отделения Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Матильде Богнер и информировали ее о насильственном изгнании азербайджанцев из Армении.

Приводим обращение без изменения.

«Мы, уроженцы Западного Азербайджана (нынешней Республики Армении), насильственно изгнанные из родных земель, и проживающие в Республике Казахстан, считаем своим незабвенным моральным долгом сообщить Вам о своих попранных грубым образом правах, и надеемся на Вашу соответствующую реакцию и позитивные шаги в этом поприще. Азербайджанцы, проживающие на территории нынешней Армении, благодаря поддержки верховной власти СССР, в разные времена, периодически подвергались изгнанию, лишению гражданства, и депортации из родных земель армянскими властями. Особенно эти беспрецедентные по жестокости и неумолимости акции приобрели массовый характер в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953, и 1988-1991 годах, когда составляющие абсолютное большинство на этой территории азербайджанцы вынужденно покидали свои родные земли и превращались в беженцев.

По преступному сговору тогдашних руководителей во властных структурах СССР и Армянской ССР, эти исконно азербайджанские земли одним росчерком пера передавались под юрисдикцию Армении. С этой целю производилось массовое насильственное переселение азербайджанцев. Эта карательная мера по переселению сопровождалась особой беспощадностью, массовым физическим уничтожением с последующим сокрытием следов преступления. В итоге, тысячи людей были убиты, а остальные были лишены земли и крова над головой. Ситуация с насильственным изгнанием из родных очагов азербайджанского населения в вышеупомянутых временных отрезках усугублялось тем, что при переселении не учитывалось потеря ни материальных, ни моральных ценностей. Вспоминая все пережитое в годы изгнания, порою сами удивляемся, благодаря какому чуду остались живы. Часть насильственно переселенных в свое время нашла пристанище в Азербайджане, а другая часть разошлась по странам Евразийского континента. Представьте себе ситуацию, когда ты мгновенно лишаешься столетиями нажитого твоими дедами, отцом имущества, дома, в котором ты провел свои лучшие детские годы, и жизнь рушится бесповоротно и навсегда. Выгоняя нас из родных домов, разрешали взять с собой лишь малую часть своего имущества, скарба,- практически, только одежду. Естественно, никто по своей воле даже не думал оставлять наследие своих предков и покинуть свой очаг навсегда. Но власти тогдашней советской Армении принуждали людей к репрессии, а сопротивляющихся угрожали расправой, уничтожали.

Определенная часть этих вынужденных переселенцев не выдержав перемены климата и уклада жизни скончались на чужбине. В различных документальных источниках количество погибших при переселении исчисляется десятками тысяч. А нашедшие пристанище в других странах и адаптирующиеся к местным климатическим условиям люди, не перенося тоски по родной земле и горя тяжелой участи, скоропостижно скончались.

Каждый из этих людей, подписавших это заявление на ваше имя, потерял минимум одного своего близкого при насильственном переселении. В настоящее время мы, повзрослевшее и уже стареющее поколение выходцев из Западного Азербайджана, то есть из нынешней Армении, с грустью и болью в душе делимся своими воспоминаниями о родной земле с детьми и внуками. Да, они еще не увидели колыбель, прародину своих родителей, дедушек и бабушек, но наши рассказы воодушевляют их, наводят грусть и тоску, и конечно вселяют в них надежду, что когда нибудь они увидят родные очаги своих предков, опустошенных в свое время варварским путем.

Как Вы знаете, в 2020 году вследствие 44 дневной войны между Арменией и Азербайджаном, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, изгнав из своих земель оккупантов. Несколько дней назад Азербайджан также провел молниеносную контртеррористическую операцию, очистив наши землю полностью от остатков Вооруженных сил Армении, окопавшихся здесь после ввода Миротворческого контингента РФ. Прослеживая публикации зарубежных СМИ, а также следя за выступлениями с трибун некоторых международных организаций, слышим вопли о правах армян, проживающих на исторических землях Азербайджана- Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд. Несмотря на заверения властей Азербайджана об обеспечении всех прав и свобод гражданского населения армян на этих землях, некоторые псевдополитики и околополитические артисты, шоумены выражают ложное, необоснованное беспокойство за их жизнь. Мы никогда не сомневались в порядочности властей Азербайджана, в ее беспрекословном исполнении своих обещаний и обязанностей. Мы уверены, что уровень жизни армянского населения в Азербайджане после этих известных событий станет гораздо лучше прежнего.

На фоне происходящих скоротечных событий в мире и изменений в геополитической сфере нас, выходцев, уроженцев Западного Азербайджана (нынешней Армении), подвергшихся периодическому многократному насильственному изгнанию из родных земель в последние сто лет, интересует один вопрос: А когда заговорит мировое сообщество о наших правах, то есть о попранных и преданных забвению правах беженцев из Западного Азербайджана? Когда мы вернемся в свои родные очаги? Когда мы сможем посетить остатки разрушенных мечетей, руины своих культурных и исторических памятников, и потоптанные и сравненные с землей могилы своих отцов и дедов? Заголосив по всему миру о фактически не нарушенных правах и свобод 50 тысяч армян в Карабахском регионе Азербайджана, международные структуры почему не обсуждают ущемленные права сотни тысяч азербайджанцев, уроженцев Армении, изгнанных и униженных, оскорбленных, подвергшихся истязаниям, и жестоко убиенных?

Вследствие не поддающейся здравому смыслу, этическим и моральным нормам политики этнической чистки, ныне на территории Армении не осталось ни одного азербайджанца. Невзирая на старания властей Азербайджана и просьбы насильственно изгнанных азербайджанцев, власти Армении больше тридцати лет не разрешают беженцам посетить святыни и могилы своих предков на вынужденно покинутых землях.

Вопреки всему вышеуказанному, мы до сих пор свято верим, что ООН функционирует во благо соблюдения Международных прав, и прав человека вообще. И рассматривает свое призвание в охране высших моральных ценностей человечества, а не как политический инструмент влияния и регулирования отношений. Надеемся, ООН откликнется нашим справедливым призывам и чаяниям. Мы не теряем надежды на справедливость международных структур, занимающихся защитой прав человека. Также верим, что Центрально-Азиатское отделение Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека примет незамедлительные меры по восстановлению наших ущемленных прав.

Полагаем, что завершение многолетнего противостояния между Арменией и Азербайджаном породил исторический шанс нормализации отношений также между двумя народами. Этот важный фактор сыграет исключительную роль в восстановлении затоптанных прав насильно изгнанных из Армении азербайджанцев, а в целом в улаживании мирного сосуществования между азербайджанцами и армянами.

Мы также возлагаем надежду, что по Вашему ходатайству Верховный Комиссар ООН по правам человека предпримет меры по пресечению деструктивных поступков Армении, продолжающихся десятилетиями, и направленных на подрыв устоев международных норм и принципов, также на попрание прав человека.

Будучи насильственно изгнанными из родных пенатов бывшими гражданами Армении, и рассчитывая на возвращение в родные края с чувством достоинства и гарантией безопасности, также призывая Армению на конструктивный диалог с Азербайджаном, мы, проживающие в Казахстане уроженцы Западного Азербайджана, настоятельно просим Вас донести наше обращение до Верховного Комиссара ООН по правам человека, и ожидаем от Вас благоразумного и взвешенного ответа», – говорится в обращении.