Папа Римский назвал заинтересованных в войне в Украине

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В украинском конфликте заинтересованы торговцы оружием.

Об этом заявил Папа Римский Франциск на пресс-конференции по дороге из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов.

«Мне кажется, что эта война касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в «фабрики смерти», – сказал понтифик.

Он также не стал скрывать, что испытывает определенное разочарование:

«Сейчас некоторые страны делают шаг назад, не дают оружие, но мучениками в этом процессе остаются украинцы», – считает Франциск.