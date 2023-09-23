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Польша отказалась помогать Украине оружием

Польша отказалась помогать Украине оружием

США потребовали у Польши разъяснить заявления о том, что Варшава больше не будет оказывать военную поддержку Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Министерстве обороны США.

По его словам, спор, начавшийся из-за запрета Польши импортировать украинское зерно, поставил под сомнение единство в отношениях Киева и его западных партнеров.

«Ссора создавала риск подрыва европейской солидарности с Украиной», — говорится в публикации Bloomberg.

Собеседник агентства заявил, что разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, позиция Польши по поддержке Украины остается неясной.

Как объяснил агентству неназванный европейский дипломат, польские дипломаты также в частном порядке заверили, что страна будет оказывать Украине военную помощь, но в меньших масштабах.

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