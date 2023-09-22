США и страны Центральной Азии договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности

146 Просмотров

21 сентября по времени Нью-Йорка на сайте Белого дома появилось совместное заявление лидеров первого в истории президентского саммита «C5+1», состоявшегося в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В большом тексте основное внимание уделяется вопросам энергетической безопасности региона и практически не упоминаются требования по соблюдению прав человека, к чему ранее США призывали правозащитные организации.

В совместном заявлении от имени президенты США, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана говорится, что их партнёрство, объединённое непоколебимой приверженностью соблюдению принципов Устава Организации Объединённых Наций, основано на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств и эти страны привержены укреплению партнёрства посредством платформы «C5+1».

«Приверженные нашему стремлению к миру и процветанию, мы разделяем видение устойчивого сотрудничества для решения сложных проблем региона и устранения возникающих угроз. Совместно мы придерживаемся цели «C5+1» по поиску региональных решений глобальных проблем. Вместе мы подтверждаем нашу приверженность деятельности в Центральной Азии, которая укрепляет безопасность, повышает экономическую устойчивость, поддерживает устойчивое развитие, борется с изменением климата и способствует миру», — говорится в совместном заявлении.

В сообщении указывается, что реализация амбициозной программы по достижению общего видения требует устойчивого партнёрства, основанного на взаимном уважении и подотчётности перед народом данных государств, и знаменует собой следующую главу сотрудничества между Соединёнными Штатами и странами Центральной Азии, подчёркивая важность механизма «C5+1».

США и постсоветские страны Центральной Азии намерены укрепить сотрудничество в области безопасности (в частности, упоминается о сотрудничестве в вопросах обороны, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом) на фоне ситуации в Афганистане.

«Наконец, все страны региона и более широкое международное сообщество должны продолжать поддерживать суверенный и самостоятельный Афганистан, свободный от терроризма, уважающий права человека и основные свободы, в том числе женщин и девочек, находящийся в мире с самим собой и своими соседями, и устанавливает инклюзивное правительство, представляющее все его этнические, религиозные и политические группы. Мы также подтверждаем нашу поддержку признания Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества, которая продвигает цели и принципы Устава Организации Объединённых Наций», — написано в совместном заявлении.

Также в тексте говорится о укреплении условий, поддерживающих долгосрочную экономическую устойчивость, необходимую для расширения доступа к мировым рынкам и привлечения устойчивых международных инвестиций в Центральную Азию, в том числе в «зелёную» экономику.

Кроме того, упоминается, что для диверсификации транспортных маршрутов необходимы дальнейшие инвестиции и развитие Транскаспийского торгового пути («Среднего коридора»), а также энергетической инфраструктуры и расширения транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией.

В совместном заявлении в основном говорится об энергетической безопасности стран Центральной Азии, об интеграции региональных энергетических систем для диверсификации и расширения новых маршрутов экспорта энергии и надёжного снабжения мировых рынков.