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В Азербайджане понизится цена на электроэнергию

В Азербайджане понизится цена на электроэнергию

Принятие нового закона «Об энергетике» положительно скажется на ценах на электроэнергию. Об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

Он отметил, что проект закона «Об энергетике», обсужденный на днях на заседании комитета и рекомендованный на пленарное заседание Милли Меджлиса, является обобщением законов Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии», «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности».

С.Гурбанов подчеркнул, что ранее, когда был принят закон «Об электроэнергетике», обсуждался вопрос о разделении производства и продаж.

«Начиная с 2028 года, продажа электроэнергии будет регулироваться посредством регулятора, выйдя из пределов государственной монополии. При этом отечественные и зарубежные инвесторы смогут работать в этой сфере (продаже электроэнергии). Передача и распределение электроэнергии останутся в монополии государства. С другой стороны, производство электроэнергии будет свободным. Если кто-то захочет, то сможет построить станцию, производить электроэнергию и свободно продавать ее на рынке. Поэтому мы считаем, что при рыночной конкуренции, то есть в конкурентной среде, цены на электроэнергию должны снижаться», – цитирует его «Тренд».

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