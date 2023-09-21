Саудовская Аравия создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Ирана

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Саудовская Аравия может быстро получить ядерную бомбу, если Иран успешно разработает собственное ядерное оружие, сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью телеканалу Fox News.

«Если они получат ее, нам придется тоже получить ее», – заверил кронпринц. Он подчеркнул, что он не стремится к такому оружию, однако «ядерная программа Ирана не оставляет другого выбора». «Мы не допустим ситуации, при которой у Ирана будет ядерная бомба, а у нас – нет», – сказал Мухаммед ибн Салман.