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Завтра в Баку ожидается 25 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 25 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 20 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков, однако днем местами на полуострове возможен небольшой кратковременный дождь, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем – 20-25° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 766 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем – 22-27° тепла, в горах ночью – 3-8° тепла, днем – 8-13° тепла.

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