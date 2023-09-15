Jerusalem Post включил Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев

236 Просмотров

Газета Jerusalem Post, которая ежегодно составляет список самых влиятельных евреев по всему миру, в этом году включила в него посмертно основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Издание не включила Владимира Зеленского.

Список состоит из 50 человек, но Пригожин фигурирует в нем под дополнительным 52-м номером — рядом с израильским флагом, который занял 51 позицию.

В описании биографии Пригожина говорится, что он создал ресторанную империю и «фабрику троллей», причастную к вмешательству в выборы в США в 2016 году. «Но его деятельность на посту главы ЧВК „Вагнер“ укрепили его наследие», — написано в предисловии к биографии.

Пригожин, как пишет газета, «с помощью своего отчима-еврея превратил киоск с хот-догами в высококлассную ресторанную империю и стал известен как „шеф-повар Путина“». Марш Пригожина на Москву Jerusalem Post называет «самым масштабным восстанием за все 23-летнее правление» российского президента.

Кроме того, как пишет газета, у Пригожина было право на репатриацию в Израиль — его отец, умерший, когда Пригожину было девять лет, был евреем.

Вместе с Пригожиным в списке самых влиятельных евреев — премьер Израиля Биньямин Нетаниягу, госсекретарь США Энтони Блинкен и арестованный в России по обвинению в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. В прошлом году в этом списке был президент Украины Владимир Зеленский, однако в этот раз в число самых влиятельных евреев по версии Jerusalem Post он не попал.