Постпред Азербайджана при ОБСЕ обвинил Ереван в использовании заминированных собак (фото)

Армянские незаконные вооруженные формирования продолжают свои военные провокации, используя собак для переноса взрывчатых веществ.

Об этом постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли написал в соцсети X.

«В то время как Агентство Азербайджана по разминированию использует собак для обнаружения мин на освобожденных от оккупации территориях, армянские незаконные вооруженные формирования, все еще присутствующие на территории Азербайджана, продолжают военные провокации с использованием собак для переноса взрывчатых веществ. Почувствуйте разницу между приоритетами», – отметил Садыгбейли.

While @ANAMA_gov_az uses mine detection dogs for demining in the liberated territories, illegal Armenian armed groups still present in the territories of Azerbaijan continue military provocations this time by using dogs to carry explosives. Feel the difference in priorities. pic.twitter.com/rcPopdcd7L

— Rovshan Sadigbayli (@Sadigbayli) September 12, 2023