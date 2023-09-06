Макрон, возможно, едет в Баку. В качестве кого?

646 Просмотров

Французская дипломатия на Южном Кавказе вновь в центре внимания. По сообщениям АрмСМИ, президент Франции Эммануэль Макрон 9-10 сентября посетит Армению, а потом направится в Азербайджан. Как ожидается, в ходе визита нынешний хозяин Елисейского дворца едет в регион «с новым заявлением по урегулированию карабахской проблемы», суть которого, однако, не раскрывается.

Строго говоря, официального анонса визита Макрона на Южный Кавказ ещё нет. Более того, президент Грузии Саломе Зурабишвили, против которой идёт процесс импичмента, встречалась с Макроном в Париже, не дожидаясь его возможного визита в регион. Причём вряд ли можно себе представить, что президент Франции посетит Баку и Ереван, но не заедет в Тбилиси. Наконец, не было «подготовительных» поездок французских дипломатов, включая главу МИДа Катрин Колонну.

Но тем не менее некую новую «инициативу» Макрон анонсировал вполне официально. Телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном тоже провел. И вроде бы логично ждать сейчас следующего шага – визита в регион. Тем более что сегодня, когда Франции приходится соглашаться на частичный вывод войск из Нигера, рушатся позиции в Габоне, Мали, Буркина-Фасо, а о Центрально-Африканской республике даже неудобно вспоминать, Макрону как воздух необходим громкий внешнеполитический успех.

Кавказ в Париже считают как раз весьма перспективным для себя направлением. Сам факт, что на фоне политической катастрофы в Африке, нарастающих социальных проблем Париж столь плотно занят южнокавказской повесткой дня, говорит о многом. Конвертировать особые отношения с Арменией в реальный дипломатический успех, войти через «армянскую дверь» на Кавказ, эффектно выбить Россию из ее недавнего форпоста — лепота! Но…

Для начала, нет гарантии, что Армения оправдает ожидания Парижа. Да, в последние недели в Армении сделали целую серию прозападных жестов и намеков, но продолжит ли Пашинян свой флирт с Западом сегодня, после недвусмысленного окрика из Москвы? Удержится ли Пашинян у власти, особенно если у России лопнет терпение? Наконец, как далеко в Ереване смогут — даже если очень захотят — продвинуться на Запад в ситуации, когда Россия контролирует в Армении внешние границы, энергетику, железные дороги, систему ПВО, держит военную базу в Гюмри и открывает еще две? Наконец, есть и не очень веселый опыт: во время 44-дневной войны Франция уже делала серьезную ставку на Армению, но Ереван не на шутку разочаровал «старшую сестричку». А когда после военного разгрома Пашинян ухватился за российский подол, Макрон вообще назвал его «неадекватом».

И самое главное, Южный Кавказ — это не только Армения, с которой у Парижа «особые отношения». Бесспорным политическим и экономическим лидером региона является Азербайджан. Более того, если до 44-дневной войны еще могли существовать иллюзии по поводу военного превосходства Еревана, но теперь на обломки военной мощи армянской армии можно любоваться в бакинском Парке трофеев.

А в Азербайджане Макрона вряд ли ожидает легкая и приятная беседа после всего того, что наворотила французская дипломатия. Если нынешний хозяин Елисейского дворца приедет в Баку как президент Франции, с переговорной повесткой, основанной на сотрудничестве Азербайджана и Франции и уважении границ и суверенитета Азербайджана, с основанными на международном праве и сложившихся реалиях переговорными предложениями по Карабаху — тогда Макрон может рассчитывать на успех переговоров, конструктивный диалог и даже восстановление прежнего уровня отношений Парижа и Баку. Но если мсье Макрон прибудет сюда в качестве этакого «неофициального посла Армении» и попытается изображать из себя большего армянина, чем сами армяне — французской высокой дипломатии останется только посочувствовать. «Галльскому петуху» останется лететь восвояси в несколько ощипанном виде.

Так что выбор за Парижем.

Нурани, обозреватель