«Чемодан без ручки» — в такой роли Карабах оказался не только для Армении, но и для России

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Россия меняет командующего своим миротворческим контингентом в Карабахе. По данным СМИ, в том числе армянских, прежний командующий, генерал-полковник Александр Ленцов, уже покинул место дислокации, а в ближайшее время РМК возглавит генерал-майор Кирилл Денисович Кулаков. Теоретически — обычная ротация. На практике России приходится менять командующего своим миротворческим контингентом в ситуации, когда Карабах превращается в «чемодан без ручки» и для Армении, и для России, а прежние планы рушатся на глазах.

В самом деле, на момент начала 44 -дневной войны планы представлялись простыми и надёжными: Армения, накачанная российским оружием, идёт в наступление, захватывает Гянджу, Геранбой, Тертер, Барду, а если повезет, то еще и Габалу, Азербайджан умоляет остановить войну, и Россия соглашается остановить войну и ввести миротворцев, но на своих условиях, плюс Азербайджану ещё долго будет не до реванша и нефтегазовых проектов. Но на поле боя все пошло не так. После 44 дней непрерывного наступления Азербайджан взял под контроль долину Араза, Шушу и Гадрут. Валяться в ногах и умолять остановить войну пришлось Армении. Агдам, Кельбаджар и Лачин пришлось возвращать без боя.

Впрочем, еще в ноябре 2020 года, по горячим следам появления в Карабахе росмиротворцев, ереванским реваншистам казалось, что еще не все потеряно, и есть шанс на рестарт «миацума» под защитой Москвы. Но…

В декабре 2020 года в Ходжавенде была предпринята попытка «постфактум» расширить зону временного размещения РМК: в местные леса уже после прекращения огня забросили несколько десятков «зинворов», которые заняли позиции в одном из брошенных сел и потребовали, чтобы там разместили пост росмиротворцев. А командование РМК тут же опубликовало карту, где к селам Кехне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района протянулся этакий «аппендикс». После жесткой реакции Баку «аппендикс» убрали, «зинворов» обезвредили. О «ползучем расширении» зоны временного размещения РМК пришлось забыть. Затем последовали операция «Фаррух», Qisas и Qisas-2. Под контроль Азербайджана перешли город Лачин, села Забух и Сус. Потом на Лачинской дороге появился азербайджанский ППП.

И самое главное, Армения вслед за военным поражением терпит еще и дипломатическое. Продвинуть на переговорах даже «отложенный статус» Карабаха не удается. Определенные надежды возлагались на поддержку Франции, но это та самая Франция, которая не в состоянии удержать своих позиций даже в собственных бывших колониях в Африке.

Официальный Ереван мечется и извивается, как уж на сковороде. Внешнее давление заставляет, хоть и с кучей оговорок, признавать территориальную целостность Азербайджана, но шансов красиво подать это внутренней аудитории не просматривается. Не говоря о том, что Пашинян далеко не такой «голубь мира», каковым хочет казаться.

Наконец, на фоне войны в Украине рухнули планы и на «цхинвальский вариант» – раздачу карабахским армянам российских паспортов со всеми прогнозируемыми последствиями. Еще недавно в школах Ханкенди даже создавали отделение «Юнармии», глава МИД РФ Лавров – Калантарян прямо проводил параллель между Карабаха и Донбассом, а сегодня обладатели российских паспортов при содействии миротворцев следуют организованными группами через ППП «Лачин». И не только обладатели российских паспортов — наблюдатели фиксируют прямо-таки небывалые темпы выезда через этот ППП «самоопределившихся карабахцев», которые явно опасаются, что кому-то взбредет в голову «перевернуть доску», устроить попытку «силовой модерации» переговоров, и это уже будет иметь катастрофические результаты.

Наконец, в СМИ просачиваются и слухи, что к бегству готовится Араик Арутюня. Как именно он намерен покидать Карабах, ясности нет, но для него уже скупают сады на территории Армении. И вряд ли «на чемоданах» сидит в Ханкенди только он.

А в такой ситуации генерал Кулаков заведомо обречен на роль «хромой утки». Устраивать провокационную возню — слишком опасно. Россия не может позволить себе обрушить отношения с Азербайджаном, открыть еще один фронт и подпалить подбрюшье. А значит, Кулакову остаётся просто досиживать срок до 2025 года, потихоньку помогать покинуть Карабах наиболее важным сателлитам России и благодарить судьбу, что назначение получено в Ханкенди, а не «на херсонское направление».

Такой вот «чемодан без ручки».

Нурани, обозреватель