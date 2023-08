Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Кишиневом

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило в соцсети Х Молдову по случаю Дня независимости.

«Поздравляем и передаем наши наилучшие пожелания народу и правительству нашего друга и партнера Молдовы по случаю Дня Независимости! Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего стратегического сотрудничества. С национальным праздником!», – говорится в публикации ведомства.

Congratulations and best wishes to the people and government of our friend and partner #Moldova on #IndependenceDay!

We are looking forward to further enhancing our strategic cooperation.

Happy National Day! 🇦🇿🇲🇩@MoldovaMFA pic.twitter.com/rabfWfRZFq

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 27, 2023