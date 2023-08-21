Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

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Власти Турции планируют переселить жителей порядка 1,5 млн квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье.

Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы отводим отдельное место Стамбулу и району Мраморного моря в наших работах по превращению Турции в сейсмостойкую страну. Применительно к Стамбулу сейчас мы планируем переселение в сейсмостойкое жилье жителей порядка 1,5 млн квартир. Терять время нельзя», – приводит телеканал TRT фрагмент беседы Эрдогана с журналистами президентского пула по поводу прогнозов о возможности сильного землетрясения в районе этого города.

По словам главы государства, власти также намерены построить город-спутник на 500 тыс. человек по обе стороны планируемого искусственного судоходного канала «Стамбул». «Это еще один проект в рамках мер, которые мы принимаем для защиты от [прогнозируемого] стамбульского землетрясения», – отметил президент Турции, в прошлом мэр мегаполиса с населением около 16 млн человек.