Зеленский попросил Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

132 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает вступление Швеции в НАТО и готов убеждать Турцию в необходимости такого шага.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Зеленский подчеркнул, что Швеция сделала «абсолютно рациональный выбор в пользу НАТО», и выбор украинцев аналогичен.

«Я уверен, что наши государства будут в Альянсе, вместе будут гарантировать безопасность, в частности в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе», – добавил президент Украины.

Он отметил, что ранее во время переговоров с Турцией поднимал вопрос вступления Швеции в НАТО и призвал Анкару ратифицировать присоединение скандинавской страны к Альянсу.

«Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать в дальнейшем эту работу – лоббировать вступление Швеции в НАТО», – подытожил Зеленский.