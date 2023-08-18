Разведка США: Украина в ходе контрнаступления не сможет вернуть Мелитополь

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Разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом. Он основан на умении России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и траншей, которые, вероятно, побудят Украину и ее союзников указать на них как на причину, почему контрнаступление не достигло поставленных целей.

По словам официальных лиц США, украинские силы, которые продвигаются к Мелитополю из города Роботино, находящегося на расстоянии более 80 км, останутся в нескольких километрах от города.

Отмечается, что Мелитополь имеет решающее значение для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомобильных дорог и железнодорожной ветки, которые позволяют России перебрасывать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

«Но в первую неделю боев Украина понесла большие потери в борьбе с хорошо подготовленной обороной России, несмотря на наличие целого ряда недавно полученного западного вооружения, в том числе американских боевых машин Bradley, танков Leopard 2 немецкого производства и специализированных машин для разминирования», – пишет WP.

Совместные военные учения, проводимые американскими, британскими и украинскими военными, предполагали такие потери, но рассчитывали, что Киев примет потери как цену прорыва главной линии обороны России, заявили американские и западные официальные лица.

Но Украина решила уменьшить потери на поле боя и переключиться на тактику, опираясь на более мелкие подразделения для продвижения вперед на разных участках фронта. Это привело к тому, что за лето Украина получила постепенный прирост в разных карманах, пишет WP.

Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже вернуть себе более близкие города, такие как Токмак, будет сложно, сказал военный аналитик из Института исследований внешней политики Роб Ли.

«У России там есть три основных оборонительных рубежа, а за ними – укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать один или два из них, а в том, смогут ли они прорвать все три и иметь достаточно сил после такого истощения, чтобы добиться чего-то более значительного, например, взять Токмак или что-то большее», – говорит он.

Как отмечает WP, мрачная перспектива, доведенная до сведения некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже спровоцировала игру обвинений на закрытых встречах. Некоторые республиканцы сейчас отказываются от просьбы президента Байдена о дополнительных 20,6 миллиарда долларов помощи Украине, учитывая скромные результаты наступления. Другие республиканцы и, в меньшей степени, агрессивно настроенные демократы обвиняют администрацию Байдена в том, что она не отправила более мощное оружие Украине раньше.

Однако официальные лица США отвергают критику в отношении того, что истребители F-16 или ракетные системы большей дальности, такие как ATACMS, привели бы к другому результату. «По-прежнему остается проблема прорыва главной линии обороны России, и нет никаких доказательств того, что эти системы были бы панацеей», – сказал высокопоставленный чиновник администрации.