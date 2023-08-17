Расслабляться рано, тяжелые бои еще впереди

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Армения долго и старательно готовилась к экстренному заседанию СБ ООН. Для этого она провела полномасштабную информационно-пропагандистскую кампанию против Азербайджана, постепенно повышая ставки, добиваясь того самого злосчастного для нее экстренного заседания СБ ООН, на котором не было принято даже заявления председателя. Как итог – Пашинян сегодня заявляет о том, что «главным результатом вчерашнего заседания Совбеза ООН стала фиксация факта блокады Лачинского коридора и угрозы существованию народа Нагорного Карабаха».

Понятное дело, что Пашинян действует на два фронта: внешний и внутренний. Первое – это стремление показать России, Франции и мировому армянству, что он не капитулянт. С другой стороны, сама ситуация на руку радикально настроенной части армянского общества. В целом, результаты заседания важны не только для Баку, но и для Еревана.

Азербайджан действовал в рамках международного права, поэтому никто не смог поставить перед Баку требование – открыть лачинскую дорогу.

Но здесь есть небольшое «но», которое заключается, в первую очередь, в позиции государств, что требует отдельного внимания. Обратите внимание на позицию ключевых стран – модераторов переговорного процесса, а именно США, России и ЕС. Заявление представителей США и России можно считать сбалансированными, более того, заявление представителя России можно считать даже проазербайджанским, если пропустить мимо ушей слово «Степанакерт». Без ложки дегтя тут не обошлось. В целом он говорил об открытии двух дорог, а также о том, что права и безопасность карабахских армян должны быть выполнены в рамках правового пространства Азербайджана.

Армению отправили в нокаут

Очевидно, что в России понимают всю тупиковость ситуации в отношениях с Баку и намерены договориться о продлении работы РМК в регионе, поэтому действуют достаточно ювелирно. При этом РМК не позволяют полностью интегрировать в правовое поле Азербайджана армянам Карабаха. Видимо они хотят, чтобы РМК участвовала в этой интеграции армян. Словом, сепаратисты Карабаха и РМК одновременно должны войти в легальное пространство, при котором армяне станут гражданами, а РМК приобретет мандат. «Либо с нами, либо никак», – уперлись они. Отсюда и все финты России.

Позиция США может не удовлетворять как армян, так и Азербайджан. В данном случае позиция Вашингтона переплетается с интересами армянского лобби США в преддверии президентских выборов. Потому как для республиканцев важнее победить на выборах, нежели чем понравиться Баку или Еревану. Однако даже с учетом этой обстановки позицию Вашингтона можно считать более или менее сдержанной. Хотя США все же предложили использовать альтернативные дороги.

О позиции Франции и говорить незачем. Макроновскую Францию следует пока игнорировать. Лишь после ухода Макрона можно будет повернуться к Парижу лицом. Однако политика Франции не должна мешать торговым и другим связям между странами, и, судя по всему, не мешает. Конечно, Макрон завтра не уйдет, но и мы не торопимся.

А теперь о позиции ЕС. Тут все сложнее. Из всех стран наиболее резко выступил представитель ЕС. Можно, конечно, вспомнить, что ЕС – это продолжение Франции во внешней политике, но в несколько мягкой форме. Однако ЕС – это не только Франция, но и Германия, а также и другие страны, которых она там представляет. В составе ЕС есть страны, которые имеют тесные связи с Азербайджаном. Так что балансировать внешние отношения с Баку Брюссель обязан с учетом интересов и этих стран.

Другой вопрос, что само выступление ЕС больше смахивало на речь обиженной девчонки. Ну а как вы думали? В таком чувствительном вопросе, как территориальная целостность страны, сложно спокойно реагировать на резкие формулировки и выпады представителя ЕС. Обижаться на них мы тоже не можем. ЕС и его страны – это главные торговые партнеры Азербайджана, а вся внешнеторговая деятельность и стратегия нашей страны заложена на фундаменте торговли с ЕС. Единственное, что мы можем – это сделать свою дипломатию более гибкой и изящной.

Надо признать, что одной из слабых сторон азербайджанской внешней политики является то, что мы сами себя лишили сильных внешнеполитических рычагов, и в какой-то мере уступаем армянам. Как результат – это отражается на позиции ЕС и США. Даже позицию Франции при желании можно сделать более сбалансированной. Необходимо поменять экономическую модель и сделать так, чтобы дружить с Азербайджаном было выгодно всем. Если партнер-соискатель предстанет перед выбором между экономикой и сентиментами к армянам, победит, конечно же, выгода.

Другая проблема – это парламентская дипломатия, она слабая. В парламенте недостаточно сильных фигур и влиятельных лоббистов интересов страны во взаимодействии со своими зарубежными коллегами. Необходимо также усилить участие в этих вопросах гражданского общества.

Да, Азербайджан победил очередной дипломатический раунд в высшем международном институте, но это произошло в условиях соблюдения норм международного права…

Ниджат Гаджиев