Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула

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Вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, но мегаполис к нему не готов, что может привести к большому количеству жертв. Такое мнение в день, когда в Турции вспоминают разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года, высказал ведущий местный сейсмолог Наджи Гёрюр.

«30-летний период, в течение которого в районе Стамбула прогнозируется новое землетрясение магнитудой 7,0 и более, подходит к концу. Мы ранее неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64%, и Стамбул к такому землетрясению не готов», – приводит высказывания эксперта телеканал TV-100.