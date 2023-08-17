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Nə oldu, Paşinyan?!

Nə oldu, Paşinyan?!

Итоги экстренного заседания совета безопасности ООН, созванного по просьбе Армении, заставили многих экспертов в Азербайджане уже по горячим следам вспомнить знаменитое «Nə oldu, Paşinyan?».

Армения и её покровители делали очень серьезную ставку на экстренное заседание Совбеза ООН. И потерпели там сокрушительное поражение – как и в декабре прошлого года. Но на сей раз провал куда громче и обиднее. И не только потому, что заседание, на которое в Ереване возлагали огромные надежды, прошло по формуле «пришли, поговорили, разошлись». В ходе заседания Совбеза ООН было неоднократно подчёркнуто и уважение территориальной целостности Азербайджана, и необходимость использования дороги Агдам – Ханкенди. Это, напомним, позиция Азербайджана. Попытки Армении устроить в Совбезе ООН очередной балаган на тему «голода», «гуманитарной катастрофы» и т.д. попросту провалились. Международное право никто не отменял, суверенное право Азербайджана контролировать свои границы– тоже.

Показательно и другое. Постпред Азербайджана Яшар Алиев посвятил свое выступление именно тому, что происходило и происходит «на земле». Азербайджанский дипломат напомнил, как Армения более четверти века игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности ООН, просвещенные Карабаху. Подробно проинформировал участников заседания о том, как Азербайджан предлагал различные маршруты доставки гуманитарных грузов в Карабах – более короткие, надёжные, с куда большей пропускной способностью, чем Лачинская дорога. Наконец, Яшар Алиев рассказал, как сепаратисты Карабаха срывали инициативы и по доставке гуманитарных грузов по дороге Агдам-Ханкенди, и о том, как они же отказывались от переговоров. А в конце поставил весьма эффектную точку, продемонстрировав скриншоты из социальных сетей, где жители зоны временного размещения российского миротворческого контингента делятся фотографиями сытных застолий, семейных торжеств и свадеб с пышными тортами. Такие «пощечины» в дипломатии случаются нечасто.

Более того, Азербайджан с полным основанием может записать себе в актив позицию многих стран, чьи представители участвовали в заседании. В ООН было вновь продемонстрировано единство Азербайджана и Турции. Позицию нашей страны поддержали государства – участники Движения неприсоединения, где Азербайджан занимает пост председателя. Взвешенно и нейтрально высказались представители США и России. По сути, Армению поддержала разве что Франция и примкнувшая к ней Мальта.

Конечно, будь у руля армянской дипломатии более умные и профессионально подготовленные персоны, чем нынешняя пашиняновская команда, там вообще не стали бы затевать заседание Совбеза ООН. Во-первых, на стороне Азербайджана – основополагающие нормы международного права. Во вторых, в самом Ереване должны были отдавать себе отчёт, какие доказательства срыва договорённостей по доставке гуманитарных грузов в Карабах армянской стороной и отсутствия там распиаренного «голода» и «гуманитарной катастрофы» может представить Азербайджан. А в-третьих, надо было задуматься и о том, насколько возросли в мире политический вес и эффективность азербайджанской дипломатии.

А теперь «дипломатический мозговой штурм» в Нью-Йорке ещё раз продемонстрировал то, о чем много раз говорили в Баку и чего не желали слышать в Ереване: мировое сообщество признает сложившиеся после 44-дневной войны реалии. Так что теперь армянской стороне самое время прекратить играть в реанимацию миацума, и начать настоящие переговоры с Азербайджаном. Причём не на условиях проигравший Армении.

Но, к сожалению, и сам факт проведения заседания Совбеза ООН, и все подробности, которые раскрыл постпред Азербайджана Яша Алиев, заставляют озвучить совсем уж неудобный вопрос: остались ли сегодня шансы на мирное и дипломатическое поствоенное урегулирование? Или неадекватность армянской стороны вновь уничтожает дипломатические усилия?

И да, ответить на этот вопрос должны не только в Баку и Ереване.

Нурани

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