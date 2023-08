Хикмет Гаджиев: Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди открыта для поставок всех необходимых грузов

Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди открыта для поставок всех необходимых грузов.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети «Х».

«Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова, функционирует и открыта для поставок всех необходимых грузов. Агдам и Ханкенди отделяют всего 23 км. Вместе с представителями дипломатического корпуса и международными СМИ мы находимся на дороге и смотрим в сторону Аскерана. Азербайджан строит дороги, а не стены!», – говорится в публикации.

Agdam-Askaran-Khankandi road is ready, functional, and open for delivery of all necessary goods. From Agdam it is just 23 km to Khankandi. With the diplomatic corps and international media we are on the road and looking towards Askaran. Azerbaijan is building roads not walls! pic.twitter.com/EWCpKoLsYP

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 16, 2023