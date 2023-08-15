Милли Меджлис обратился к миру в связи с армянскими манипуляциями

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15 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям с зарубежными странами и главы делегаций Азербайджана в международных парламентских организациях обратились к руководителям парламентских организаций и парламентам зарубежных стран в связи с попытками Армении манипулировать и ввести в заблуждение международную общественность в связи с ситуацией в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

В обращении отмечается приверженность Азербайджана международному гуманитарному праву и нормам правам человека, категорически отвергаются безосновательные заявления Армении о “блокаде” или “гуманитарных кризисам”.

Также в обращении сказано, что это яркое проявление широкой пропагандистской кампании, проводимой Арменией против Азербайджана.