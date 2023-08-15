Цена «евроляпов» на карабахском поле

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В Армении новый всплеск больших надежд, на сей раз – на западную дипломатии. 16 августа пройдёт Созванное по просьбе Еревана экстренное заседание Совета безопасности ООН. Что там будет принято и будет ли принято вообще, пока остается только гадать, но в Армении уже предвкушают будущий успех и не обращают внимания на оценки даже ереванских политологов, что у Азербайджана есть «железные косарь. Ещё одним поводом для бурной радости стал скандальный твит посольства Испании в России – с тряпочкой сепаратистов. Твит после протеста Азербайджана убрали. Но в Армении ведут себя примерно так, как герой одной из песен Высоцкого: «Но я всё-таки был наверху, и меня не спихнуть с высоты!»

История со скандальным цветом посольства Испании в России, безусловно, заслуживает внимания. Слишком уж резко этот твит входил в клинч с интересами самой Испании. Мадрид не так давно, в 2017 году, столкнулся с сепаратистским мятежом на своей территории – в Каталонии. Здесь тоже прошёл «референдум», где 90,81% участников высказались за независимость региона, затем соответствующее решение принял уже парламент. Однако власти Испании не проявили ни малейшего стремления «уважать право народов на самоопределение». Референдум был объявлен неконституционным, Каталонию лишили самоуправления, парламент распустили, ввели прямое управление из Мадрида, десятки местных чиновников были арестованы и приговорены к длительным тюремном срокам.

Азербайджан тогда, напомним, чётко и однозначно поддержал территориальную целостность Испании в рамках её международно признанных границ. И если теперь Испания, которая столкнулась с сепаратизмом в Каталонии, и где есть риски сепаратистских выступлений в Галисии, Наварре, Валенсии, открыто оказывает поддержку сепаратистов в Карабахе – как это называется? Стрелять себе в ногу?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Евроньюс прямо заявил: «Почему Испания не разрешает Каталонии провести референдум, хотя их там 5-6 миллионов. И у них нет своего государства, в отличие от тех же армян, у которых есть государство — по соседству с нами? Почему мы должны терпеть сепаратизм? Мы не будем этого делать». Что и было продемонстрировано на практике, в том числе в заявлении МИД Азербайджана по поводу скандального твита.

А когда скандальный твит после протеста Азербайджана удалили – как это понимать? Посольство Испании в России не в курсе относительно позиции своей страны в таком вопросе, как территориальная целостность? Там не знают, кому принадлежит Карабах? Испанские дипломаты вспомнили о международном праве и признанных границах только после того, как им об этом напомнили из Баку? Самое время вспомнить старую и не очень уважительную азербайджанскую поговорку: «На ишака стыдно садиться, но вдвойне постыдно с него слезать». Добавим от себя: особенно если это касается двуногих «ишаков».

И что это было? Позиция Испании, где, имея сепаратизм на своей территории, решили поддержать его в Азербайджане? Или просто непрофессиональный ляп конкретных дипломатов, работающих в Москве?

К сожалению, с таким вот непрофессионализмом, помноженным на безответственность, сталкиваться приходится слишком часто. Особенно на европейском треке. Человеку, конечно, свойственно ошибаться. Но ошибки в дипломатии имеют разную цену и разный масштаб последствий. Особенно если эти ошибки становятся системными. А ещё, подберем самый мягкий эпитет, воодушевляют Армению на новые провокации. Есть ещё скандальная наблюдательная миссия Евросоюза в Армении. Та самая миссия, которая недавно, как радостно растиражировали армянские тг-каналы, возвестила: её члены «не заметили» никаких нештатных передвижении войск и бронетехники близ условной границы Азербайджана и Армении. В переводе с евро-дипломатического подставные французские жандармы и немецкие полицейские дисциплинированно смотрели в другую сторону. Ну что ж, с европейскими наблюдателями в Армении такое случается. Достаточно вспомнить президентские выборы 2008 года, когда европейская наблюдательная миссия – нет, не та, что сегодня появилась в западном Зангезуре, – выпустила весьма позитивный отчёт о выборах, в частности, и армянской демократии вообще. А потом в Ереване собрался митинг протеста против фальсификации выборов, митинг этот разгоняли при помощи огня на поражение. Результат – 10 погибших и профессиональный позор евронаблюдателей.

Теперь Европа старательно не замечает провокационной возни Армении с далеко идущими последствиями. Где, разумеется, такие странности в поведении европейских дипломатов расценивают как не обозначенный вслух карт-бланш. А так как оценка рисков никогда не была сильной стороной армянской верхушки, а в «заграница нам поможет» здесь верили и верят свято, не сомневаясь, что Европа и страны Запада несут особые обязательства перед «маленькой, но гордой многострадальной христианской Арменией», вполне могут сделать следующий шаг и прибегнуть к очередной военной провокации.

Только на этот раз погибших будет куда больше, чем 10. И ответственность за это придётся нести не только ереванскому руководству, но и европейским дипломатам.

Нурани