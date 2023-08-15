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Россия ударила по городам Украины (фото и видео)

Россия ударила по городам Украины (фото и видео)

Минувшей ночью Россия снова совершила ракетную атаку на украинские города.

Львов

Обломки ракет упали на дома по улицам Патона и Каховской. Есть разрушения и пожары. Есть пострадавшие. Также обвалилась крыша одного из супермаркетов. Пострадало также несколько частных домов в пригороде. Мэр Андрей Садовой добавляет, что ракета прилетела во двор детсада, учреждение разрушено, пострадало более сотни квартир поблизости.

Луцк

Прилет в промышленное предприятие, погибли три человека, столько же пострадали.

Черкасская область

В Смеле прилет по территории частного предприятия и больнице. Также перебиты линии водоснабжения, и часть города теперь без воды. Без пострадавших.

Днепр

Ночью был прилет по промышленному предприятию в Днепре. Ранены два человека. Начался пожар, который сейчас локализовали. Над областью ночью сбили семь крылатых ракет Х-101/555, сообщили власти региона.

По Украине ночью были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.

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