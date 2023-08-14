Что связывает Игнатиуса и Варданяна?

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После того, как Азербайджан учредил пограничный пункт пропуска на признанной в рамках международного права суверенной границе – в приграничном с Арменией Лачинском районе, армяне интенсифицировали антиазербайджанскую общественно-политическую деятельность как на государственном, так и на уровне диаспор. Армяне, объединившиеся вокруг дашнакской идеологии, координируют свою деятельность на всех уровнях для усиления международного давления на официальный Баку, пишет агентство АПА.

В последнее время, в частности, на двух «фронтах» – на уровне международных отношений и в международном медиа, наблюдается интенсификация антиазербайджанской деятельности. Следовательно, в последние дни по просьбе армян или из-за ожидаемых от процесса дивидендов увеличилось количество заявлений иностранных политиков, которые созвучны с риторикой Еревана и сепаратистов в Карабахе. А те, кто не имеет собственного мнения по этому вопросу или избегает отдельно писать мнение, во многих случаях пытаются внести свой вклад в «общеармянское дело», делясь односторонними, предвзятыми статьями, опубликованными в западных медиа. В связи с этим в последнее время, в частности, американские СМИ стали плацдармом, на котором разрабатывались тезисы армянской информационной войны против Азербайджана, предлагались новые идеи.

На самом деле, здесь нет ничего необычного. Потому что так же, как США вели себя в течение 30 лет, они и сейчас так ведут себя. Это ясно как день, что Вашингтон всегда руководствуется двойными стандартами. Очень жаль, что в системе международных отношений все еще господствуют двойные стандарты. Следует также подчеркнуть, что в США у армян есть большие пропагандистские ресурсы, которые, естественно, влияют на принимаемые решения. Именно по этой причине американские конгрессмены стали игрушкой в руках армянского лобби.

В «Washington Post» и других СМИ, близких к Госдепартаменту США, вновь началась клеветническая кампания против Азербайджана. Это не первый случай. Представительства этой страны в международных организациях, печатные органы, признанные неофициальными «печатными органами» Государственного департамента, регулярно демонстрируют предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

Например, газета «Washington Post», считающаяся неофициальным печатным органом Госдепартамента США, за последние 6 дней опубликовала 3 статьи против Азербайджана.

Фокусирование в каждой из этих односторонних, предвзятых и неточных статьях только на одной стороне вопроса – «армянских страданиях» – дает основание говорить о том, что они были подготовлены по заказу или по просьбе.

Не случайно во всех статьях используются ключевые слова, проходящие в тезисах армянских чиновников, стремятся к управлению восприятием. Например, в статьях неоднократно утверждается, что Азербайджан якобы «закрыл» Лачинскую дорогу и проводит политику «геноцида» против армян. Не случайно слово «геноцид» многократно используется, подчеркивается в тезисах армян и их покровителей. Таким образом, с одной стороны, армяне, построившие в последнее столетие свою национальную идентичность, образы национальных врагов именно на этом слове, мобилизуются на кампанию против Азербайджана, а с другой стороны, пытаются забить международную «тревогу».

Но факт очевиден, если бы у Азербайджана было такое намерение, как осуществление геноцида в Карабахе, оно проявилось бы во время 44-дневной войны. Остановка в одном шаге от Ханкенди Азербайджанской Армии, которая менее чем за два месяца вернула Карабах, который сепаратисты и солдаты Армении превращали в укрепление на протяжении 30 лет, было вызвано желанием официального Баку предотвратить потенциальные гражданские потери, не допустить таким образом усиления вражды между народами, а также не подвергать опасности своих граждан армянской национальности, удерживаемых в плену сепаратистским режимом в Ханкенди.

Азербайджан сейчас в качестве альтернативы Лачинской дороги для перевозки гуманитарных грузов предлагает дорогу Агдам-Ханкенди, а армяне, как отмечалось в статьях, возводят на этой дороге бетонные барьеры и препятствуют отправке им самим помощи. Все эти шаги показывают, что гражданские лица армянской национальности в Карабахе страдают только от решений сепаратистского режима.

В целом, усилия армянской диаспоры и официального Еревана в последние дни превратить свои карабахские нарративы в главную тему международной повестки также могут быть направлены на отвлечение внимания от событий в Украине. Безусловно, самым важным вопросом для всех на данный момент является продолжающаяся война в Украине и гуманитарная, экономическая ситуация, сложившаяся на ее фоне в отдельных регионах.

То, что армяне в Карабахе, а также армянская диаспора, официальный Ереван пытаются отвлечь внимание от ключевых событий, формируя новую фальшивую повестку дня (Spin doctor), может быть связано и с их сотрудничеством с определенными кругами.

Конечно, наличие какой-то проблемы на повестке дня не мешает обсуждению других вопросов, но в любом случае вероятность такого намерения нельзя упускать из виду.

Интересно, что в настоящее время в мире актуальны такие темы, как Украина, события в Африке, а такая газета, как «Washington Post», за последние 6 дней посвящает Азербайджану 3 статьи.

То, что газета закрывает глаза на публикацию односторонних статей об Азербайджане на своих страницах, является показателем безответственности и предвзятости. Например, автором одной из последних статей является армян по национальности Давид Игнатиус. Игнатиус, незаконно посетивший Карабах в 2016 году, является близким другом российского олигарха Рубена Варданяна, который загорелся желанием стать меликом в Карабахе, и даже был награжден его фондом. В то же время Игнатиус и до и после 44-дневной войны распространял статьи и заявления, направленные на защиту Армении и сепаратистов в Карабахе.

Не случайно его «статья» о Лачинской дороге в «Washington Post» также была подготовлена в полном соответствии с тезисами армян. Эта статья является не только попыткой Игнатиуса вновь развить тезисы армян в «Washington Post», но и показателем кампании против Азербайджана по заказу Госдепартамента и попытки давления.