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Атакованный украинским дроном российский танкер получил огромную пробоину (видео)

Атакованный украинским дроном российский танкер получил огромную пробоину (видео)

В борту российского танкера SIG после атаки надводными дронами образовалась огромная пробоина. Об этом свидетельствует видео, которое в четверг, 10 августа, опубликовал канал OSINTdefender в Twitter.

«В результате поражения в машинном отделении судна прямо возле ватерлинии образовалась большая дыра», – говорится в тексте сообщения.

По мнению OSINTеров, в зависимости от внутренних повреждений ремонт судна может занять «месяцы».

Отметим, что данный танкер был построен в 2014 году. Он находится под санкциями США, куда попал в результате доставки авиационного топлива из захваченного Крыма в Сирию.

Напомним, нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск, был атакован 5 августа. Его атаковал морской дрон.

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