Атакованный украинским дроном российский танкер получил огромную пробоину (видео)

В борту российского танкера SIG после атаки надводными дронами образовалась огромная пробоина. Об этом свидетельствует видео, которое в четверг, 10 августа, опубликовал канал OSINTdefender в Twitter.

«В результате поражения в машинном отделении судна прямо возле ватерлинии образовалась большая дыра», – говорится в тексте сообщения.

По мнению OSINTеров, в зависимости от внутренних повреждений ремонт судна может занять «месяцы».

Отметим, что данный танкер был построен в 2014 году. Он находится под санкциями США, куда попал в результате доставки авиационного топлива из захваченного Крыма в Сирию.

Напомним, нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск, был атакован 5 августа. Его атаковал морской дрон.

Footage has been released showing the Damage to the Russian-Flagged Oil Tanker “SIG” which was struck by a Ukrainian Surface-Naval Drone last week causing a Large Hole to be blown into the Engine Room of the Ship right near the Waterline; depending on the Interior Damage this… pic.twitter.com/th8c7b4RM8

