Лидеры 20 стран ЕС поддержали создание трибунала для суда над руководством России. Во Львове по приглашению Украины прошла встреча лидеров 20 из 27 стран Европейского союза. Как сообщает агентство Reuters, участники выразили поддержку инициативе по созданию специального трибунала под эгидой СЕ.

Агентство утверждает, что в поддержку создания этого органа в общей сложности «выступают 37 государств» из числа членов Совета Европы.

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объявил журналистам во Львове, что эта структура будет заседать в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига на следующей неделе выступит там со своими обвинениями.

В начале года Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина заложили правовые основы для создания специального трибунала по неким «преступлениям России» на Украине. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные международные структуры и так называемые эксперты «сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность». Он напомнил, что эти эксперты «молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки» против своих же граждан, которые не приняли смену власти в стране.