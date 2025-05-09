В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли трое, в том числе один ребёнок. Авария случилась на 122-м километре автодороги Алят–Астара–граница с Исламской Республикой Иран, вблизи села Лянган.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prado с госномером 10-RV-404 Теймуров Ихтияр Алияр оглу, 1982 года рождения, не справился с управлением в результате чего автомобиль и перевернулся.

В следствии ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле пассажиры — его дети Али Теймуров, 2023 года рождения, и Бану Теймурова, 2016 года рождения, а также родственник Алышов Айдын Тахмасиб оглу, 2002 года рождения, погибли на месте происшествия.

По данному факту начато расследование.