Президент США Дональд Трамп допустил снижение импортных пошлин в отношении КНР до 80%. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По его словам, снижение «пошлин в отношении Китая до 80% кажется верным» шагом. В другой публикации глава Белого дома выразил мнение, что «Китаю следует открыть свои рынки для США». Он выразил мнение, что это «было бы очень хорошо» для Пекина. Ранее американский лидер заявил, что США в конечном счете могут снизить импортные пошлины на товары из КНР.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Затем Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%. Одновременно глава вашингтонской администрации повысил пошлины на китайскую продукцию до 125%. Ранее также был введен тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США. Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%.