В столичном метро прошли учения МЧС (фото, видео)

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и ЗАО «Бакинский метрополитен» организовали учения на станции метро «Низами».

Согласно информации пресс-службы МЧС, темой стала «Организация совместных действий при возможных чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене».

Руководило учениями Главное оперативное управление МЧС.

По замыслу учений, на горячую линию «112» ведомства поступила информация об условных густом задымлении и пожаре в результате короткого замыкания на станции метро «Низами», по вызову были задействованы силы Государственных служб пожарной охраны, пожарного надзора, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В связи с условным инцидентом сначала сотрудниками метрополитена были проведены работы по закрытию станции, включению рабочего освещения в тоннеле, снятия напряжения с контактных рельсов, открытию проходных дверей.

Мобильными пожарно-спасательными группами МЧС с использованием средств индивидуальной защиты были проведены оперативно-разведывательные и оперативно-оценочные работы, условный пожар был потушен в короткие сроки, «пострадавшие» были эвакуированы с применением спасательных средств и им была оказана «первая помощь».

После успешно проведенных учений были обсуждены итоги, состоялся обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена о проведении спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на объекте, оказании первой помощи пострадавшим и правилах безопасности при эвакуации.

Всего в учениях было задействовано 5 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.