Посол Хазар Ибрагим встретился в Детройте с азербайджанцами (фото)

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим провел встречу с представителями азербайджанской общины Детройта (штат Мичиган) и близлежащих городов.

Об этом в соцсети «Твиттер» сообщило посольство Азербайджана в США.

«Посол Хазар Ибрагим встретился с азербайджанской общиной, проживающей в Детройте и близлежащих городах. Спасибо доктору Шапуру Ансари за его гостеприимство», – отмечается в соцсети.

Ambassador Khazar Ibrahim met with #Azerbaijani community living in Detroit and nearby cities. Many thanks to #Dr. Shapoor Ansari for his generous hospitality. pic.twitter.com/7UVoOSVtCl

— Emb of Azerbaijan US (@azembassyus) July 29, 2023