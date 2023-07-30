Посол Хазар Ибрагим встретился в Детройте с азербайджанцами (фото)

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Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим провел встречу с представителями азербайджанской общины Детройта (штат Мичиган) и близлежащих городов.

Об этом в соцсети «Твиттер» сообщило посольство Азербайджана в США.

«Посол Хазар Ибрагим встретился с азербайджанской общиной, проживающей в Детройте и близлежащих городах. Спасибо доктору Шапуру Ансари за его гостеприимство», – отмечается в соцсети.