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Губад Ибадоглу арестован на 4 месяца

Губад Ибадоглу арестован на 4 месяца

В отношении одного из бывших руководителей FETÖ в Азербайджане Дойрюша Джафарова, ответственного за финансовые дела организации Гюмраха Абдурахманова, директора Центра “Yurd” Руслана Алиева и ответственного за организационные работы Анара Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении обвиняемых лиц в суде Наримановского района был рассмотрен иск следователя, передает АПА.

Суд рассмотрел иски, и в отношении каждого из обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Им инкриминируется ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой) УК Азербайджана, они привлечены в качестве виновных лиц.

Задержанный директор Центра «Yurd” Руслан Алиев является преподавателем Бакинского инженерного университета.

Кроме того, председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу также арестован на 4 месяца за связи с организацией Гюлена – FETO.

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