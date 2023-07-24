Губаду Ибадоглу предъявили обвинение

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Председателю Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губаду Ибадоглу предъявлено обвинение.

По данным Minval.az, предварительно оппозиционного политика обвинили по статье 204.1 (изготовление, приобретение и сбыт фальшивых денег и ценных бумаг) Уголовного кодекса АР.

Ранее уже сообщалось, что Г.Ибадоглу подозревается в связях FETÖ – объявленной в Турции террористической организацией, которую возглавляет проживающий в США Фетхуллах Гюлен.

По информации пресс-службы МВД, на основе информации, поступившей из министерства внутренних дел Турции были приняты меры против лиц, связанных с FETÖ. Один из пяти задержанных дал показания о своих связях с Ибадоглу.

«На основе этих показаний в офисе Ибадоглу был произведен обыск, выявлены представляющие значимость для дела документы и Ибадоглу был задержан. В настоящее время мероприятия продолжаются», – отметили в МВД.

Ибадоглу был задержан 23 июля.