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Правоохранители проводят разбирательство с Ибадоглу, его жена не задержана (обновлено)

Правоохранители проводят разбирательство с Ибадоглу, его жена не задержана (обновлено)

20:46 Супруга Губада Ибадоглу не задержана. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров.

«Претензии необоснованы», – сказал представитель министерства.

***

19:06 На основании поступившего обращения председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой приглашен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.

Об этом говорится в сообщении сотрудника пресс-службы МВД Анара Гафарова. Он добавил, что проводится разбирательство.

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