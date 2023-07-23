Правоохранители проводят разбирательство с Ибадоглу, его жена не задержана (обновлено)

20:46 Супруга Губада Ибадоглу не задержана. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров.
«Претензии необоснованы», – сказал представитель министерства.
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19:06 На основании поступившего обращения председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой приглашен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.
Об этом говорится в сообщении сотрудника пресс-службы МВД Анара Гафарова. Он добавил, что проводится разбирательство.