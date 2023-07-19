СМИ: США прекратили финансировать институт вирусологии в Ухане

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Правительство США приостановило финансирование Уханьского института вирусологии в КНР на фоне утверждений американской разведки о недостаточных мерах биологической безопасности, принимаемых в нем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на попавший в его распоряжение документ Минздрава США, что проверка деятельности института, начатая в сентябре 2022 года, «выявила нарушения протоколов биологической безопасности и несоблюдение правил и норм, установленных правительством США».

Американская сторона также утверждала, что власти КНР и руководство лаборатории «пытались скрыть информацию» об этих проблемах, говорится в документе.

Помимо прекращения финансирования, китайское научно-исследовательское учреждение больше «не сможет сотрудничать с США», а также «осуществлять деятельность при посредничестве» американской стороны, отмечается в тексте.

Как пишет агентство, с 2014 года Уханьский институт вирусологии получил более $1,4 млн в виде грантов от правительства США. Финансирование осуществлялось, в частности, через возможности американских институтов здравоохранения и организации EcoHealth Alliance.

В прошлом месяце аппарат директора Национальной разведки США рассекретил отчет, в котором сообщалось о проблемах китайского института в области безопасности, которые якобы могут привести к риску случайного распространения исследуемых там вирусов. Тем не менее в разведывательном ведомстве отметили, что оно не располагает данными о конкретном инциденте, который мог спровоцировать пандемию COVID-19.