Для Москвы включили «обратный отсчёт». Азербайджанскому обществу надо быть готовым к провокациям

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Российские миротворцы покинут Карабах в 2025 году — это заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с равным основанием можно назвать и ожидаемым, и сенсационным. Именно этот срок — 2025 год — обозначен в Трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года: росмиротворцев развернули на 5 лет. Но, пожалуй, прежде на таком уровне столь определённо не говорили о том, что продления пребывания миротворцев РФ в Карабахе не будет. А Эрдоган, как и Алиев, слов на ветер не бросает.

Более того, заявление Эрдогана прозвучало в то время, когда позиции Кремля на Южном Кавказе и так стремительно рушатся. Если по горячим следам 44-дневной войны Кремлю казалось, что он заполучил монополию на посредничество и теперь может не делить пирог с другими сопредседателями Минской группы, то теперь центр тяжести явно переходит к США и Евросоюзу. Госсекретарь Блинкен звонит Ильхаму Алиеву, «соросенок» Армен Григорян, глава совбеза Армении, после полученной от посла США в Армении мадам Куин оплеухи едет в Вашингтон, а Мгер Григорян обсуждает с Шахином Мустафаевым делимитацию и демаркацию границы прямо на границе и без присутствия российского вице-премьера Алексея Оверчука. И если теперь еще Эрдоган обозначает, что российским миротворцам придется в 2025 году паковать чемоданы — это полностью укладывается в общий тренд.

Неудивительно, что Россия в этой ситуации пытается «включить» и свои группы влияния в Армении, и лоббистов на Западе. Сначала пискнул Араик Арутюнян — дескать, ханкендинские сепаратисты желают вести переговоры исключительно при российском посредничестве и в присутствии представителей командования РМК. Затем уже на российских источниках стали появляться «карабахские» видео, явно адресованные даже не столько российской, сколько армянской аудитории: смотрите, кто тут за вас, а кто против.

Наконец, подключены и лоббисты в странах Запада. Так, Джеймс Уорлик, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, который после отставки из Госдепартамента перешёл на работу в вашингтонское представительство российской адвокатской фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», принялся старательно уверять, что для достижения долгосрочного решения карабахской проблемы необходимо обсудить этот вопрос с Москвой, и вообще невозможно игнорировать роль России в Карабахе.

Наконец, нельзя не заметить и роста напряжённости и на линии соприкосновения в Карабахе, и на условной границе Азербайджана и Армении. Только накануне позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу трижды за одни сутки. Всё это уже не укладывается в традиционное «бывает, у кого-то нервы не выдержали, солдаты тоже люди и могут пальнуть по неясной тени в кустах». Речь идёт о целенаправленной игре на обострение, и нет сомнений, что «расстрелять» пытаются именно американскую и европейскую дипломатию в регионе.

Наконец, в Москве до последнего времени были уверены, что «выдавливанием» России из Карабаха занимается в основном Запад. Но теперь к процессу явно подключается Турция. Та самая Турция, чьё влияние на Южном Кавказе после победы Азербайджана в 44-дневной войне и подписания Шушинской декларации возросло многократно. А теперь саммит НАТО подтвердил и рост «политического веса» Турции в Североатлантическом альянсе.

Более того, отношения Москвы и Анкары тоже не на шутку «натянулись». В ходе визита в Анкару президента Владимира Зеленского власти Турции передали ему командиров полка «Азов», что в Москве было воспринято как личное оскорбление. Украинский полк «Азов» считается в России «запрещенной организацией». Чего тут было больше – реального изменение боевого потенциала Украины или личной обиды Москвы – вопрос как минимум открытый. Но согласия Турции на вступление Швеции и Украины в НАТО, передача Киеву «азовцев», соглашение с Украиной о производстве беспилотников, поставки турецкого оружия Киеву – все это не на шутку разозлило Москву. Где теперь явно ищут способ ответить.

Понятно, что чем ближе обозначенный в Трехстороннем заявлении срок вывода российских миротворцев – 2025 год, тем больше в регионе будет и провокаций, и игр с огнём – со стороны Армении, любимого форпоста России и испытанного инструмента её её политики.

Здесь, конечно, можно поставить точку. И посоветовать азербайджанской аудитории быть готовой к провокациям. Остаток нынешнего 2023 года и следующий, 2024 год обещают быть неспокойными. Но есть ещё одна сторона вопроса. В новейшей истории Азербайджана уже был прецедент, когда Москва пыталась ответить Анкаре на карабахском поле.

В 2015 году российские ВКС были введены в Сирию. Формально, для борьбы с террористами ИГИЛ. На самом деле российские лётчики уничтожали туркоманские деревни и позиции сирийской умеренной оппозиции, весьма близкой к Турции. Затем, уже осенью 2015 года, начались регулярные «залёты» российских бомбардировщиков в воздушное пространство Турции, в том числе в непосредственной близости от Джейханского терминала. Причём синхронно в Москве на самом высоком уровне зазвучали заявления, будто бы через этот терминал идёт на экспорт «игиловская нефть».

Дальнейшие события хорошо известны: один из российских бомбардировщиков, залетевших в турецкое воздушное пространство, был сбит. В Москве принялись выступать с угрозами в адрес Турции, пообещав, что в Анкаре «одними помидорами не отделаются». Но очень скоро российская реакция на главном направлении «сдулась». Спешно введённые против Турции санкции пришлось смягчить: как оказалось, куда больнее они бьют по самой России. Ставка на то, что союзники по НАТО не поддержат Анкару, с треском лопнула. Антитурецкую реакцию пришлось срочно, как бы это повежливее, сворачивать. А отомстить хотелось, теперь уже за двойное унижение. К весне 2016 года в Москве созрел новый план: ударить по интересам Турции там, где для Анкары это будет больно, но НАТО точно не вмешается — по Азербайджану руками Армении. Но четыре дня боёв в апреле 2016 года закончились разгромом Армении, освобождением высоты Лелетепе и шоком от того, КАКУЮ армию уже тогда выставил Азербайджан. Карабах оказался явно не удачным полем для такого рода игр.

И тем более провалившиеся в 2016 году сценарии не стоит повторять сегодня. Даже если очень хочется взять реванш у Анкары за пределами зоны ответственности НАТО. И да, Шушинскую декларацию тоже никто не отменял. А подписал её Реджеп Тайип Эрдоган , напомним вернувшись с саммита Североатлантического альянса.

Нурани, обозреватель