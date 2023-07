Гаджиев уличил главу МИД Армении во лжи и лицемерии (фото, видео)

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев развеял в соцсети «Твиттер» ложь армянской пропаганды.

«Проверка фактов и разоблачение мифов необходимы, когда глава МИД Армении распространяет ложь/дезинформацию в официальном качестве.

1. По данным местной полиции, двое детей, оставленных без присмотра родителей, погибли из-за неосторожности и высокой температуры в машине во время сна. Это не что иное, как лицемерие!

2. ППП «Лачин» работает, но в целом к ​​данному происшествию отношения не имеет.

3. Упоминанием ППП «Лачин» МИД Армении, вероятно, пытается ввести в заблуждение, будто в Карабахе не хватает продовольствия. Но видео из ресторана Ханкенди показывает обратное», — отметил Гаджиев.

1. As local police affirmed 2 kids left unattended by parent, they perished due to negligence and high temperature in the car while sleeping. It is nothing but hypocrisy! pic.twitter.com/5qdZ55euui

Factchecking&mythbusting needed when FM of Armenia spreading lies/disinformation in official capacity.

2. Lachin check point is operational but all in all it has nothing to do with this incident.

3. By mentioning Lachin check point Armenian FM probably attempts to mislead as if there are food shortages in Karabakh. But video from Khankandi restaurant shows the opposite.

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 13, 2023