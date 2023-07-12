Страны G7 приняли заявление с гарантиями безопасности для Украины: подробности

301 Просмотров

Газета Financial Times сообщила подробности резолюции, принятой странами G7 на саммите НАТО по гарантиям безопасности Украины.

Основные пункты по обязательствам стран-гарантов таковы:

– поставки «современной военной техники на суше, в воздухе и море», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите, что должно помочь Украине освободить свою территорию и модернизировать армию;

– обещано, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах (по этому пункту FT отмечает, что дороговизна такой поддержки наверняка вызовет недовольство парламентов и граждан западных стран, создав трудности для ее оказания);

– Украине обещают помочь с осуществлением реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, в том числе судебной реформы и внедрения гражданского контроля за вооруженными силами;

– содержится обязательство «направить приглашение» Украине присоединиться к Альянсу, когда «союзники согласятся и будут выполнены условия»;

– берётся обязательство увеличить программу обучения украинских военных, а также способствовать развитию промышленной базы Украины;

– странам, не входящим в G7, предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной.