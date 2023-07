Посол: Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана

Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана.

С данным заявлением в соцсети Twitter выступил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

«Интересная конференция в Гааге о мире между Азербайджаном и Арменией и отношениях ЕС-Азербайджан-Грузия-Армения. Мне выпала честь объяснить армянским коллегам основные параметры новой региональной реальности. Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана. Будет соблюдаться равенство перед законодательством Азербайджана».

Дипломат отметил, что поддержка армянского сепаратизма в Карабахе обречена на провал.

Выразив удовлетворение своим участием в конференции по отношениям ЕС-Азербайджан-Грузия-Армения в Гааге, дипломат отметил, что Евросоюз должен принять новые реалии в нашем регионе, период неопределенности закончился.

Exciting conference in TheHague on 🇦🇿🇦🇲peace & 🇪🇺/🇦🇿🇦🇲🇬🇪 relations. Was honoured to explain to 🇦🇲|n colleagues basic parameters of new regional reality. Rights of Armenians of Karabakh will be ensured on equal terms with other 🇦🇿|i citizens. Equality under 🇦🇿law, no more, no less pic.twitter.com/IGTwexJ6Xd

— Rahman Mustafayev (@rahman2609m) July 5, 2023