Байрамов провел беседу с Салливаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в США провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом министр написал в соцсети «Твиттер».

«В рамках рабочего визита в США провел всеобъемлющий обмен мнениями с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Обсудили нормализацию и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Был проведен разговор о постконфликтной ситуации, проблемах установления устойчивого мира в регионе», – написал министр.

Had a comprehensive exchange w/ @JakeSullivan46 , National Security Advisor to @POTUS within my working visit to 🇺🇸. Discussed normalization & peace process btw #Azerbaijan & #Armenia . Informed about post-conflict situation, challenges to establishing sustainable peace in region.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети «Твиттер», Байрамов также обратил внимание собеседника на подрыв Арменией мира и стабильности в регионе. Министр при этом указал на невывод армянских НВФ из Карабахского региона Азербайджана.

FM @Bayramov_Jeyhun met with NSA @JakeSullivan46, within the working trip to the United States.

The sides had thorough discussions on prospects of the peace process.

Minister drew attention to Armenia’s efforts that undermine peace & stability, incl. non-withdrawal of troops.

