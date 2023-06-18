Парламент Японии поддержал существенное увеличение оборонного бюджета страны

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Парламент Японии принял закон о создании спецфонда для увеличения расходов на оборону, таким образом поддержав инициативу премьер-министра Фумио Кисиды по наращиванию военной мощи страны, сообщает Japan Today.

Законопроект одобрила палата советников, несмотря на попытки крупных оппозиционных партий заблокировать его. Этот закон является неотъемлемой частью плана премьер-министра Фумио Кисиды по выделению более 300 млрд долларов до 2027 финансового года на укрепление обороноспособности.

В соответствии с текущим планом правительство обеспечит необходимое финансирование за счет продажи государственных активов, или использования излишков средств на некоторых специальных счетах государственного бюджета.

Правительство также проведет реформу расходов, а затем повысит корпоративные, подоходные и табачные налоги, чтобы частично профинансировать увеличение оборонного бюджета. Сегодня оборонный бюджет Японии ограничен примерно 1 процентом ВВП, но расходы, связанные с обороной, вероятно, вырастут до 2 процентов к 2027 финансовому году.