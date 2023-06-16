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Милли: Россияне не понимают цели вторжения

Милли: Россияне не понимают цели вторжения

Еще рано делать выводы о контрнаступлении Украины, которое только началось. Об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по оказанию помощи Украине в Брюсселе.

По его словам, освобождение территорий сейчас – на ранней стадии, но Украина каждый день демонстрирует храбрость и решимость, необходимые для методичного возврата своей независимости.

«Трудно заранее сказать, как много времени потребуется для этой операции. Мы знаем что сотни тысяч РФ войск окопались и ждут украинцев. Мы знаем, что это будет очень тяжелая и жесткая битва, и потребует много времени, но в конце концов выиграет тот, кто сильнее», – сказал Милли.

Он также отметил, что украинские защитники идут вперед благодаря не только оружию, но и «железной воле». В то время как россияне не понимают цели вторжения и какой должен быть результат.

«Россияне, смысл их стремления не совсем понятен, и некоторые из них даже не знают, почему они там находятся», – считает глава комитета начальников штабов.

Ситуация на войне очень динамичная, все постоянно меняется, сказал он.

«Конечно, есть жертвы. Но мы будем помогать Украине и это Контактная группа предоставит  все необходимое для успеха. Воля украинского народа будет вдохновлять вест мир», – подытожил Милли.

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