Наследство Берлускони оценили почти в €5 млрд

114 Просмотров

Умерший в понедельник бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставался одним из самых богатых людей страны.

Как подсчитала газета Corriere della Sera, его наследство оценивается почти в €5 млрд, которые перейдут его 5 детям и 16 внукам.

Основная доля приходится на семейный холдинг Fininvest, который оценили в €4,89 млрд. В него входит 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadori, а также банк Mediolanum. Каждому из пяти детей (двое старших от первого брака – Марина и Пьер Сильвио – занимают там ключевые посты) принадлежит по 7,65%, тогда как 61,3% сохранял за собой Берлускони.

Согласно последнему рейтингу Forbes, Берлускони занимал третье место в списке самых богатых людей Италии. В некоторые годы он выходил и на первое место. Журнал оценивал его состояние в €6,9 млрд, согласно рыночным критериям. Основой для всех компаний Берлускони, включая футбольные клубы – раньше «Милан, а сейчас «Монца», – служил Fininvest, что позволяло никогда не уходить в минус и перекрывать потери, например от «Милана», который в последние годы владения Берлускони стал убыточным.

Помимо бизнеса, Берлускони принадлежит несколько вилл, дворцов и домов. Самая известная его резиденция под Миланом – вилла Сан-Мартино в Аркоре, где 13 июня с политиком будет проходить прощание в частном порядке, только «для самых близких». Другая знаменитая резиденция Берлускони – летняя Чертоза на острове Сардиния.

Берлускони принадлежат еще несколько вилл в окрестностях Милана, а также дом на древней Аппиевой дороге в Риме. Газета сообщает и о зарубежной недвижимости Берлускони, в том числе в Канне, на Бермудских островах и Антигуа. Некоторые объекты недвижимости записаны на компанию, как историческая вилла Джернетто в Лезмо, которую Берлускони отреставрировал и на которой он проводил официальные встречи. В частности, там он принимал Владимира Путина, когда тот занимал пост премьер-министра в 2010 году. Говорилось, что политик хотел создать там Университет свободного мышления.