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Наследство Берлускони может достигать €4 млрд

Наследство Берлускони может достигать €4 млрд

Наследство умершего 12 июня итальянского политика Сильвио Берлускони может достигать €4 млрд. Об этом сегодня пишет Corriere della Sera.

По данным издания, один из основных основных активов Берлускони – 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дочь и сын. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд.

У бывшего премьера Италии более десятка вилл в Италии, жилая и офисная недвижимость  в Риме и Милане, говорится в статье. На него зарегистрированы автомобиль Audi A17, две яхты и парусник. Кроме того, Берлускони владел футбольным клубом «Монца», выступающим в серии А.  Ему принадлежал футбольный клуб «Милан, но в 2017 году он продал 99,93% акций команды за €740 млн.

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