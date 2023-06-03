Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Минэнерго и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании

Минэнерго и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании

Между Министерством энергетики и компанией TotalEnergies Renewables SAS был подписан “Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в связи с деятельностью по оценке и реализации проектов ветряных электростанций на суше мощностью 250 МВт, солнечных электростанций мощностью 250 МВт в Нахчыванской АР, а также систем хранения энергии”.

Церемония подписания состоялась на специальной сессии в рамках Бакинской энергетической недели в городе Нахчыван. сообщает Report.

Кроме того, между министерством и ООО Nobel Energy Management был подписан “Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в связи со строительством солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыванской АР и экспорту электроэнергии в Турцию”.

В рамках мероприятия Государственная нефтяная компания (SOCAR) и China Energy International Group Co.Ltd подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает развитие проектов возобновляемых источников энергии на территории Азербайджана, организацию обмена опытом между сторонами, оптимальный подход к реализации потенциальных проектов в техническом и финансовом плане и другие вопросы.

Теги:
Из этой рубрики
Минэнерго и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании
Экономика

Минэнерго и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании

2023/06/03, 14:12
Азербайджанская нефть подорожала
Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

2023/06/03, 10:16
В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок
Экономика

В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

2023/06/03, 01:00
Twitter покинул один из топ-менеджеров
Экономика

Twitter покинул один из топ-менеджеров

2023/06/03, 00:31
Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа
Экономика

Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа

2023/06/02, 23:33
Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)
Экономика

Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)

2023/06/02, 18:16
SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»
Экономика

SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»

2023/06/02, 16:19
Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях
Экономика

Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях

2023/06/02, 14:40
Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана
Экономика

Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана

2023/06/02, 13:43