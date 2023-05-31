Макрон ждет от Европы предоставления гарантий безопасности Украине

63 Просмотров

Страны Европы для обеспечения безопасности на своем континенте в будущем должны будут дать гарантии безопасности Украине, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

“Нам нужно будет дать Украине сильные гарантии ее безопасности”, – сказал он в ходе выступления на саммите Globsec в Братиславе. По мнению Макрона, это будет необходимо, чтобы “исключить в будущем попытки дестабилизации (в Украине)”.

“Нам нужно будет включить Украину в достойную доверия архитектуру безопасности”, – добавил французский президент.

Он отметил, что данный вопрос лидеры ряда стран обсудят, в частности, летом на саммите НАТО в Вильнюсе.